-GLASGOW RANGERS: 1 - BURSASPOR: 0 (İLK YARI) GLASGOW (A.A) - 29.09.2010 - Vedat Yücebaş-Yunus Kaymaz - Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda oynanan maçta Glasgow Rangers, Bursaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Karşılaşmanın ilk yarısında Glasgow Rangers'ın baskılı oyununa Bursaspor ani ataklarla karşılık vermeye çalıştı. Uzaktan şutlarla İskoç ekibinin kalesini yoklayan yeşil-beyazlılar şut denemelerinden sonuç alamadı. Coşkulu taraftarının da desteğini arkasına alan Glasgow Rangers, 18. dakikada Naismith'in golüyle 1-0 öne geçti. Kanatlardan yaptığı ataklarla gol arayan Bursaspor, Sercan'ı bir türlü istediği toplarla buluşturamayınca skor üretemedi. Geriye düştükten sonra çabuk toparlanan Bursaspor daha organize ataklarla mavi-beyazlı takımın kalesini yokladı. Vederson'un serbest atışında gole çok yaklaşan yeşil-beyazlılar, ilk yarının sonlarına doğru yaptıkları pas hataları nedeniyle de kalesinde ciddi tehlikeler atlattı. 6. dakikada Edu'nun ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Ivankov kaleye giden topu son anda tokatlayarak kornere çeldi. 11. dakikada Vederson'un pasıyla hareketlenen Batalla, kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda yerden vurdu ancak top yandan auta çıktı. 13. dakikada Davis'in sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanına gelen topu kaleci Ivankov tokatladı. Müsait pozisyondaki Bougherra'nın ceza alanı içinden şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti. 18. dakikada sağ kanattan gelişen Glasgow Rangers atağında, ceza alanı içindeki Broadfoot kafayla topu Naismith'in önüne indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ivankov'un sağından filelere gitti: 1-0. 21. dakikada sol kanattan serbest atış kullanan Davis'in ortaladığı topa, arka direkte iyi yükselen McCulloch kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı. 30. dakikada Ergiç'in düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı Vederson kullandı. Bu futbolcunun düzgün ve sert vuruşunda, kaleci McGregor son anda topu tokatlayarak üstten kornere çeldi. 36. dakikada Ömer'in kısa düşen pasında topu kontrol eden Davis'in ceza alanına ortaladığı topa Naismith gelişine vurdu. Yere çarpan meşin yuvarlak auta gitti. 41. dakikada Ozan'ın sol taraftan ortaladığı topu Insua kafayla kaleye yönlendirdi ancak kaleci McGregor meşin yuvarlağı kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Glasgow Rangers'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Ibrox Hakemler: Serge Gumienny, Mark Simons, Frank Bleyen (Belçika) Glasgow Rangers: McGregor, Broadfoot, Weir, Bougherra, Papac, Whittaker, Davis, McCulloch, Edu, Naismith, Miller Bursaspor: Ivankov, Ali, Ömer, Stepanov, Vederson, Volkan, Svensson, Batalla, Ivan Ergiç x (Dk. 39 Insua), Ozan, Sercan. Gol: Dk. 18 Naismith (Glasgow Rangers) Sarı kart: Dk. 42 Ömer (Bursaspor)