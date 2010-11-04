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Dünya

GLASGOW HAVALİMANI'NDA ŞÜPHELİ PAKET GLASGOW (A.A)

04 Kasım 2010 09:21

-GLASGOW HAVALİMANI'NDA ŞÜPHELİ PAKET GLASGOW (A.A) - 04.11.2010 - İskoçya'nın Glasgow kentinin havalimanında şüpheli bir paket bulunması üzerine, havalimanın kısmen tahliye edildiği bildirildi. Polisin bildirdiğine göre, güvenlik personelinin "şüpheli bir nesne" gördüğünü haber vermesi üzerine, polis havalimanının bazı bölgelerini tahliye etti. Hafta başında, Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye yönelik bir bombalı paket ele geçirmiş, Almanya'da da polis, Yunanistan'dan Başbakan Angela Merkel'e yollanan bir paketi imha etmişti. Yunan polisi, ayrıca, Atina'da bazı ülkelerin büyükelçiliklerine gönderilen sekiz paket ele geçirmiş, bu paketlerden üçü infilak etmiş, ancak hiç kimse zarar görmemişti. Çarşamba günü ise İtalya'nın Bolonya Havalimanında TNT firmasına ait bir uçağın kargosunda, üzerinde Berlusconi'nin adı bulunan şüpheli bir paket bulunmuş ve bomba imha ekipleri paketi açar açmaz, paket tutuşmuştu. Paketin içindeki maddenin türünün belirlenmesi amacıyla geri kalan parçalar tahlil edilmesi için laboratuvara gönderilmişti.

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