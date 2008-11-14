T24 LogoT24 Logo
Spor

Gladyatör Servet

Galatasaray'ın istikrarlı isimlerinden Servet Çetin, siyah maskesiyle 'Gladyatör'e benzetildi.

14 Kasım 2008 02:00

Galatasaray'ın istikrarlı isimlerinden Servet Çetin, siyah maskesiyle 'Gladyatör'e benzetildi.

Galatasaray futbol takımının istikrarlı isimlerinden Servet Çetin, Fenerbahçe maçında yaşadığı önemli sakatlığa rağmen, dört gün sonraki Kayserispor maçında da formasını bırakmadı.

Fenerbahçe derbisinde elmacık kemiği kırılan ve ardından cerrahi operasyon geçiren Servet, tüm yaşadıklarına rağmen kendisi için hazırlanan özel maskeyle sahaya çıktı.
Kayserispor maçına ilk 11'e başlayan Servet, siyah renkteki maskesiyle ilginç bir görüntü verirken, geride kalan sezonda da yaşadığı sakatlıklara rağmen birçok maçta takımını yalnız bırakmaması nedeniyle, durdurulması güç bir film kahramanı olarak bilinen Gladyatör'e benzetildi.

Fortis Türkiye Kupası B Grubu'nda Galatasaray, Ali Sami Yen'de ağırladığı Kayserispor'u 89. dakikada Aydın’ın attığı golle 1-0 yendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24