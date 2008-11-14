Gladyatör Servet

Galatasaray'ın istikrarlı isimlerinden Servet Çetin, siyah maskesiyle 'Gladyatör'e benzetildi.



Galatasaray futbol takımının istikrarlı isimlerinden Servet Çetin, Fenerbahçe maçında yaşadığı önemli sakatlığa rağmen, dört gün sonraki Kayserispor maçında da formasını bırakmadı.



Fenerbahçe derbisinde elmacık kemiği kırılan ve ardından cerrahi operasyon geçiren Servet, tüm yaşadıklarına rağmen kendisi için hazırlanan özel maskeyle sahaya çıktı.

Kayserispor maçına ilk 11'e başlayan Servet, siyah renkteki maskesiyle ilginç bir görüntü verirken, geride kalan sezonda da yaşadığı sakatlıklara rağmen birçok maçta takımını yalnız bırakmaması nedeniyle, durdurulması güç bir film kahramanı olarak bilinen Gladyatör'e benzetildi.



Fortis Türkiye Kupası B Grubu'nda Galatasaray, Ali Sami Yen'de ağırladığı Kayserispor'u 89. dakikada Aydın’ın attığı golle 1-0 yendi.

