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'G.Kurmay tek tip üzerine çalışıyor'

Milli Savunma Bakanı Gönül, ''tek tip'' askerlik uygulamasına ilişkin, ''Genelkurmay'da çalışma var, ama henüz kanunlaşma aşamasına gelmedi'' dedi.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - Milli Savunma Bakanı Gönül, ''tek tip'' askerlik uygulamasına ilişkin, ''Genelkurmay'da çalışma var, ama henüz kanunlaşma aşamasına gelmedi'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Brezilya Savunma Bakanı Nelson Jobim ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Bakan Gönül, bir gazetecinin, ''Tek tip askerlikte gelinen noktaya ilişkin'' sorusuna, ''Genelkurmay'da çalışma var, ama henüz kanunlaşma aşamasına gelmedi'' yanıtını verdi.

Bedelli askerlik konuları gündeme geldiği zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ görüşmüş ancak görüşmeden bedelli askerliğe olumlu bir cevap çıkmamıştı.

Bunun ardından Genelkurmay'ın askerliği herkes için 12 ay olarak 'tek tip' şekle getirmek üzere bir çalışması olduğu bilgileri gelmeye başlamıştı.


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