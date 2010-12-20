-G.KORE GERÇEK MERMİLERLE ATIŞ TATBİKATINDA ISRARLI SEUL (A.A) - 20.12.2010 - Güney Kore, Kuzey Kore ile sınırındaki Yeonpyeong adasında, Pyongyang'ın tepkisine rağmen gerçek mermilerle atış tatbikatı yapacağını bildirdi. Misilleme tehdidinde bulunan Kuzey Kore'nin saldırı olasılığına karşı da. bugün yapılması planlanan tatbikat öncesinde, sınırdaki 5 adada yaşayan Güney Korelilerin sığınaklara gitmesi istendi. Güney Kore haber ajansı Yonhap, Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsüne dayanarak, tartışmalı Yeonpyeong adasındaki atış tatbikatının büyük olasılıkla yerel saatle 13:00'ten (TSİ 06:00) sonra başlayacağını duyurdu. Deniz piyadelerinin bir günlük gerçek mermilerle topçu ateşi tatbikatına hazırlandığını bildiren Genelkurmay Başkanlığından bir yetkili ise, tatbikatın saatinin tam olarak belli olmadığını, zamanın hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti. Yeonpyeong adasındaki bir Reuters muhabiri de, ada halkının hava akınlarına karşı kurulan sığınaklara gittiğini bildirdi. Kuzey Kore, Güney Kore'nin gerçek mermilerle tatbikat düzenlemesi halinde buna karşılık verileceğini açıklayarak, tatbikatın "felakete" yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Kore Yarımadası'nda artan gerilimi görüşen BM Güvenlik Konseyi'nin 9 saat süren toplantısında da bir sonuç çıkmamış, Konsey üyeleri gerilime ilişkin açıklama metni üzerinde anlaşma sağlayamamıştı.