-G.KORE YEOPYEONG ADASINDA TATBİKATA BAŞLADI YEOPYEONG (A.A) - 20.12.2010 - Güney Kore'nin, geçen ay Kuzey Kore tarafından top ateşine tutulan Yeopyeong adasında gerçek mermilerle yaptığı tatbikatın başladığı bildirildi. Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin tekrar saldırı tahditlerine rağmen yapılan tatbikatın 05.30'da (TSİ 07.30) başladığını bildirdi. Kuzey Kore 23 Kasımda, yine bir tatbikat sırasında, adayı topçu ateşine tutmuş, 2 denizciyle 2 sivil ölmüştü. Yeonpyeong adası etrafındaki suların kendi sınırlarına dahil olduğunu iddia eden Kuzey Kore, bir daha tatbikat yapılırsa misillemede bulunacağı uyarısında bulunmuştu. Güney Kore ordusu da Kuzey Kore'nin bir provokasyonuna ''hemen ve sert bir biçimde'' karşılık vereceğini bildirmişti. Bu arada Güney Kore, tatbikatın yapıldığı yere yakın oturan ada sakinlerinin sığınaklara gitmesi talimatı verdi.