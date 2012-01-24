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Dünya

Gizlice doğurduğu bebeği dolabında sakladı MADRİD (A.A)

24 Ocak 2012 21:32

-Gizlice doğurduğu bebeği dolabında sakladı MADRİD (A.A) - 24.01.2012 - İspanya'nın güneyindeki Alicante kentinde, 13 yaşında gizlice doğum yapan bir kızın, ölü doğduğu iddia edilen bebeği dolabında sakladığı ortaya çıktı. İspanyol haber ajanslarındaki haberlere göre, 13 yaşındaki kız hamile olduğunu ailesinden sakladı ve doğumu yalnız başına, odasında yaptı. Kızın, ölü doğduğu iddia edilen bebeği dolabına sakladığı, cesedin 15 yaşındaki kuzeni tarafından bulunduğu belirtildi. Olayı öğrenen ailenin paniklediği ve cesedi bir nehir kıyısındaki boş alana bıraktığı kaydedildi. Kızın kanama geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı, tetkiklerde doğum yaptığının anlaşıldığı, doktorların da jandarmaya haber vermesiyle olayın öğrenildiği ifade edildi. Şimdilik kimsenin tutuklanmadığı, soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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