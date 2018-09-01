Gizli zam yapan firmalara idari işlem

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde bazı ürünlerde normalin üstünde fiyat artışları tespit edildi. Gramı düşürerek mevzuata aykırı zam yapan firmalarla ilgili idari işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, spekülatif fiyat artışlarına karşı 81 ildeki saha denetimlerinin artırıldığını açıkladı.

Ankara'daki denetimler kapsamında Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal başkanlığında gıda, mobilya ve beyaz eşya satan işyerleri denetlendi.

Denetimlerde bazı ürünlerde normalin üstünde fiyat artışları gözlendi. Gramı düşürerek mevzuata aykırı örtülü zam yapıldığı tespit edildi. Bu firmalarla ilgili idari işlem başlatıldı.