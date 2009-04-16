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Ekonomi

Gizli vergi rekortmenlerinin ortak isteği

2008 vergi rekortmenleri listesinde ismini açıklamak istemeyen 31 mükellef eşinden ya da mafyadan çekindiği için isminin saklanmasını istedi.

16 Nisan 2009 03:00

2008 vergi rekortmenleri listesinde ismini açıklamak istemeyen mükelleflerde patlama yaşandı. İlk 100 listesindeki 31 mükellef eşinden ya da mafyadan çekindiği için isminin saklanması için talepte bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı Türkiye geneli vergi rekortmenleri listesi adını açıklamak istemeyen mükelleflerle doldu. Önceki gün açıklanan 2008 yılı vergi rekortmenleri listesinde, gizli rekortmen rekoru kırıldı. İlk 100 vergi rekortmeni listesinde tam 31 mükellefin isminin açıklanmasını istemediği görüldü.

Geçen yıl 18 kişi saklandı

Maliye Bakanlığı tarafından önceki yıllarda açıklanan vergi rekortmenleri listesinde, gizli rekortmenlerin sayısı, 2008 yılının çok gerisinde kalmıştı. Örneğin, geçtiğimiz yıl açıklanan 2007 yılı gelir vergi rekortmenlerinin ilk 100 kişilik listede, gizli 18 rekortmen yer almıştı. Yine, ilk 100 vergi rekortmenleri listesinde, 2006 yılında 14, 2005’te 30, 2004’te 22, 2003 ve 2002’de 21’er, 2001’de ise 18 mükellef, isminin gizli kalmasını istemişti.

Rekortmenler niye gizlenir?

Biçok ülkede, vergi rekortmenliği büyük bir onur olarak görülürken, Türkiye’deki vergi rekortmenlerinin isimlerini gizlemesi, kafaları karıştırdı. Konuyla ilgili olarak Star gazetesine bilgi veren Maliye yetkilileri, vergi rekortmenliğinin piyango talihlisi olmak ile eşdeğer olduğunu vurguladılar.

Ekonomik kriz de etkili oldu

Yetkililer, vergi rekortmenliği getiren gelirlerin büyük kısmının, bankalarda tutulan mevduat, devlet kağıdı ve hisse senedinden elde edilen gelirler olduğuna dikkat çekerek, ‘Bazı mükellefler, bankada bulunan sırdaş hesaplarının eşi ve yakınları tarafından bilinmesini istemiyor. Bu nedenle isminin gizli kalmasını istiyor. Bazı mükellefler de, mafyanın para isteyeceğinden korkuyor. Bir kısım mükellef de yakınlarının borç para istemesinden endişe ediyor ve isimlerinin gizli kalmasını istiyorlar’ dediler. Maliye Bakanlığı yetkilileri, 2008 yılı vergi rekortmenleri listesinde, gizli rekortmen sayısının önceki yıllara göre artmasında, küresel krizin etkili olduğuna da dikkat çektiler.

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