‘Gizli toplantı değil mangal partisi’

Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in avukatı Mehmet Cengiz, savcıların "Gizli örgüt toplantısı" dediği toplantıların aydınların mangal partisi olduğunu öne sürdü.



İP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, söz konusu toplantılarla ilgili görüntüleri de gazetecilere dağıtan Cengiz, Perinçek'in bu yemekli toplantının video kayıtlarını duruşmada mahkeme heyetine izlettiğini bildirdi.



Toplantının, kendisi de "Ergenekon" davasında tutuklu olan iş adamı İbrahim Benli'nin Çatalca'daki çiftlik evinde verilen yemekten ibaret olduğunu belirten Cengiz, "'Ergenekon davasına bakan savcıların 'Gizli örgüt toplantısı' dediği toplantılar, aydınların mangal partisinden başka bir şey değildir"dedi.



Bilecik, Taksim ve Patalya Otel toplantılarına da değinen Cengiz, şunları kaydetti:



"İP Genel Başkanı Perinçek'in yanında devletin görevlendirdiği polis koruması olarak yukarda belirtilen toplantılarda devleti bölecek ya da darbe yapmaya yönelik bir örgütlenme içinde olduğu nasıl iddia edilebilir? Çatalca'daki mangal partisinde olduğu gibi, tüm bu toplantılarla ilgili iddialar tamamen saçma sapandır. CD'lerde de göreceğiniz gibi bu şarkılı, türkülü bir mangal partisidir. İddia edildiği gibi bir gizli örgüt toplantısı olmadığı açıkça ortadır."



Perinçek'in avukatlarından Hasan Basri de iddianamenin tek dayanağının Tuncay Güney'in iddiaları olduğunu savunarak, "Türkiye'de bağımsız yargı, hukuk, her şey bitmiştir. Hukukun tamamen AKP'nin baskısı altında olduğu ilan edilmiştir. Artık bu işin çözüm yeri mahkemeler değildir. Anıtkabir'de hafta sonu olduğu gibi Ergenekon tertibine halk hareketi tepki verecektir" dedi.

