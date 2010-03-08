Gizli tanıklar deşifre oldu

T24 - Ergenekon ile Albay Temizöz davasında ve son olarak da Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in tutuklanmasının ardından yayınlanan iddianamede adı geçen gizli tanıklardan bazılarının kimlikleri ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı gizli tanıkların deşifre olmasının nedenlerini araştırıyor.



Ülke gündemini sarsan davaların en önemli dayanağı olan gizli tanıklar, kanuna göre ömür boyu koruma altında tutulmaları, hatta yeni bir kimlik verilerek yeni bir hayat sağlanması gerekirken, tek tek deşifre oluyor.



Ergenekon Davası’nın tutuklu sanığı Levent Ersöz’ün avukatı Ali Rıza Dizdar 6 Ağustos 2009 tarihindeki duruşmada söz alarak sanık sandalyesinde oturan Y.D.’nin gizli tanık olduğunu söyledi. Bu açıklamadan sonra söz alan tutuklu sanık Y.D. emniyette psikolojik baskı altında ifade verdiğini öne sürdü. Bunun üzerine duruşma savcısı, Avukat Dizdar’ın gizli tanıkların kimliğini deşifre ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Bu davanın bir çok gizli tanığı da deşifre oldu. Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Ergenekon Davası sanığı Doçent Ümit Sayın’ın da iddianamede isme geçen gizli tanık “Anadolu” olduğu ortaya çıkmıştı.





Gizli tanıklar sanık



Albay Temizöz Davası’nın gizli tanıkları da çekildi. Kayseri İl Jandarma Alay komutanı Cemal Temizöz hakkında açılan davanın iki gizli tanığı “Tükenmez kalem” ve “Sokak lambası” kendilerine tanık koruma sözü verildiğini, buna rağmen hem deşifre olduklarını hem de davada sanık konumuna getirildiklerini beyan ederek ifadelerini geri çekti.



Çok sıkı korunması gereken gizli tanıklarla ilgili bir skandal ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in tutuklanmasından sonra yayınlanan 55 sayfalık iddianamade gizli tanıkların anlatımları önemli yer tuttu. Erzincan, Can, Hazar, Taha, Kalem, X, Gönye, 1, Ethem, Çatalarmut, Munzur ve Efe olmak üzere 12 gizli tanık olaylarla ilgili çok geniş anlatımlar yaptı. Ancak gizli tanıklardan 3’ü deşifre olmaktan kurtulamadı. Munzur kod adlı gizli tanığın Ankara’da fotoğrafları çekilerek internet sitelerine konuldu.





Bakanlık devrede



Hem jandarmanın hem de polisin kullandığı gizli tanıkların sıklıkla deşifre olması üzerine İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Gizli tanıkların korunamamasının kurumlararası bir rekabet kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılacak. Gizli tanıkları koruyamayan görevliler hakkında da bu araştırma sonucunda işlem yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.









