-Gizli tanık ''Poyraz'': Biz Sedat Peker teşkilatıyız İSTANBUL (A.A) - 24.01.2012 - Birinci ''Ergenekon'' davasında dinlenilen gizli tanık ''Poyraz'', ''Biz Sedat Peker teşkilatıyız. Bu teşkilatın başkanı Veli Küçük, ikinci kurmay başkanı Sedat Peker'dir'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofkokteyli atılması dosyasının tutuklu sanığı Boğaç Kaan Murathan, gizli tanık ''Poyraz''ın, ''Peker'in, otoparklarına bakan Zeki Yalçın'ın 27 milyon Avro'yu çaldığı, bu nedenle Peker'in öldürme emri verdiği ve Boğaç Kaan Murathan'ın Zeki Yalçın'ı vurduğu'' şeklindeki ifadelerine dikkati çekti. Zeki Yalçın'ı öldürmediğini söyleyen Murathan, gizli tanığa bu konuda belgesi olup olmadığını sordu. Gizli tanık da, ''Boğaç'çığım, güzel kardeşim, seni severim. Namusun şerefim üzerine yemin ederim ki Zeki Yalçın'ı sen vurdun. Gençtin, kanın kaynıyordu. Aslanlar gibi vurdun, aslanlar gibi yatacaksın. 'Sedat Peker'in manevi oğluyum' diye dolaşıyordun'' şeklinde yanıt verdi. Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin sorusu üzerine gizli tanık, ''Gayri meşru dünyada 'kalem kırılması' öldürme kararı, 'koparma' öldürmedir. Bunlar şifredir'' şeklinde konuştu. -''Peker, ifademi geri çekmem için para gönderdi''- Kendisinin de gizli tanık olduğunun duyulduğunu belirten gizli tanık, ''Kalemimi kırmışlardı. Ben Amasya'ya gitmiştim. Sedat Peker bana iki kere bin lira gönderdi. Sonra havaalanında buluştuğum avukatı bana 25 bin lira ve Sedat Peker'in 5 sayfalık mektubunu verdi. 'Gizli tanık değilim' dedim. Paraları da aldım çünkü beni koparacaklardı. Henüz mahkemeden 'tanık koruma' kararı çıkmamıştı'' diye konuştu. Peker'in mektubunda ifadesini geri almasını istediğini belirten gizli tanık, ''Organize şubeden Serdal Akça'nın zorladığını söylememi yazmıştı. 'Mektubu iyice okuyup imha et' demişti. Ben de 5 kere okuyup havaalanının tuvaletine attım'' dedi. Duruşmada daha sonra bu davanın tutuksuz sanığı başka suçtan hükümlü olan Sedat Peker, gizli tanık Poyraz'a, sonradan ''Peker'' soyadını alan ve ''Peker'in manevi kardeşim'' diye nitelediği Tolga Atalay Peker'in öldürülmesi olayına ilişkin sorular yöneltti. Peker, gizli tanık Poyraz'ın ifadesinde, Tolga Peker'in telefonla kendisini arayarak, ''Beni odaya kilitlediler. Silahımı aldılar. Kalemimi kırdılar. İnfaz edecekler. Behçet Cantürk olmak üzere Sapanca bölgesindeki cinayetleri bizim ekip gerçekleştirdi, bizim teşkilatın işi. Sen de kendine dikkat et'' dediğini söyledi. Peker'in ''Tolga Peker kilitlediğimiz odadan aramış. Öldürülmek üzere odaya kilitlenen kişiye cep telefonu verilir mi?'' diye sorduğu gizli tanık, ''Sedat Peker'e sözümün geçeceğini bildiği için Tolga Peker beni aradı. Sedat Peker ile çok samimi olduğumu biliyor. Peker Vedat Kadıoğlu'nun kalemini kırdığında Mecnun Otyakmaz'ın düğününde Peker ile onu ben barıştırdım'' diye yanıtladı. Peker de, eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın Ankara'daki savcıya verdiği faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamındaki ifadesinde, Behçet Cantürk dahil bir çok cinayetin kimler tarafından işlendiğini açıkladığını belirterek, ''Gizli tanık, kimlerin öldürdüğü belli olan cinayetleri bizlerin işlediğini söylüyor'' dedi. Poyraz da, kendisini arayan Tolga Peker'in, ''Behçet Cantürk, Savaş Buldan olayını da biz yaptık. Ağabey senin bilmediğin olaylar var. Sapanca olayları da bizim işimiz. Veli Küçük bizi kullandı'' dediğini anlattı. -''Teşkilat'' açıklaması- Gizli tanığın konuşmalarında ''teşkilat'' sözünü kullanması üzerine, hangi teşkilattan olduğu soruldu. Gizli tanık, ''Beraber olduğumuz Peker'in teşkilatı. Biz Sedat Peker teşkilatıyız. Bu teşkilatın başkanı Veli Küçük, ikinci kurmay başkanı Sedat Peker'dir'' dedi. Sedat Peker, ''Gizli tanık ifadesinde Veli Küçük, Kocaeli Jandarma Alay Komutanı olduğu dönemde Sedat Peker ile komutanlığa haftada 3-4 kere gittiğini söyledi. Bununla ilgili alınan ifadelerde benim oraya gittiğimi görmediklerini, birkaç kere telefonla görüştüğümü, bir tanık da bir kere gittiğimi söylüyor. Ya onlar yalan söylüyor, ya da bu gizli tanık'' şeklinde konuştu. Gizli tanık da, aynı iddialarını tekrarlayarak, Sedat Peker ile Kocaeli Jandarma Alay Komutanlığına Veli Küçük'ün yanına giderken kullandıkları arabanın da plakasını verdi. Gizli tanık, alınan ifadelerde Veli Küçük'ün postasının Peker'i görmediklerini söylediğini belirterek, ''Veli Küçük'ün postası Sedat Peker geliyordu' diye ifade verir mi? Sedat Peker gelirken, askerler 'dikkat komutan' çekiyordu. Buraya gelip, onların aleyhine ifade verir mi?'' şeklinde konuştu. Duruşma, Peker'in gizli tanığa sorularını yöneltmesiyle devam ediyor.