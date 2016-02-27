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Gizli tanık operasyonu: Eski savcı gözaltına alındı

Bozkurt'un, gizli tanık koruma kanunu kapsamında kimliğinin değiştirildiği ve HSYK tarafından başka bir isimle yeniden savcı yapıldığı ortaya çıktı

27 Şubat 2016 18:18

Aralarında, dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ve  3. Ordu eski Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de olduğu Erzincan davasında gizli tanık olarak ifade veren İliç eski Savcısı Bayram Bozkurt, gizli tanıklara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. "gizli tanık Efe" adıyla ifade verip "İrticayla Mücadele Eylem Planı'nın" Erzincan'da uygulandığını, Cihaner ve askerlerin darbe yapmaya yeltendiğini iddia eden Bozkurt'un, rüşvet ve yolsuzluk konulu çok sayıda şikayet nedeniyle hakkında işlem yapıldığı ve bu nedenle gizli tanık olduğu anlaşıldı. 

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, görevinden ayrılan Bozkurt'un bir süre sonra, gizli tanık koruma kanunu kapsamında kimliğinin değiştirildiği ve HSYK tarafından başka bir isimle yeniden savcı yapıldığı ortaya çıktı. Bozkurt bu skandalın açığa çıkması üzerine meslekten ihraç edildi.

Yargıtay'da görülen Erzincan davasının beraatle sonuçlanması sonrasında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak, aynı dosya kapsamında "gizli tanık Munzur"  olduğu ortaya çıkan Serkan Zirek'in tutuklandığı öğrenildi. Dün de eski savcı Bozkurt gözaltına alınarak, Erzincan'a getirildi.

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