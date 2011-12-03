Gizli tanık M.E.: Demireller'in havuzunda bir kişi boğularak öldürüldü

T24 - Hacı Ali Demirel’le yakın ilişkilerinin olduğu dönemde Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ı sık sık Demireller’in villasında gördüğünü anlatan gizli tanık M.E, villada olduğu bir gece Demireller’in havuzunda bir kişinin boğularak öldürüldünü söyledi. ‘O’ kişiyi o güne kadar villada görmediğini kaydeden sürpriz tanık, ölüm olayının çevreye ‘boğulma’ olarak aktarıldığını ve kendisine tuhaf geldiğini belirtti.



Gizli tanık M.E.: Yeşil'in Demirel'in kardeşiyle yakın ilişkisi var





Ceset için ambulansın Demireller’in villasına geldiğini ve ölüm olayının araştırılmadan ‘boğulma’ raporu verildiğini ifade eden tanık, boğulma olayının ardından Hacı Ali Demirel’in eşinin kendisine “Burada çok şeyler oldu” dediğini bildirdi. Sürpriz tanık boğulma olayıyla ilgili olarak, “O dönem Yeşil villada kalıyordu.Onu da Yeşil boğdu” dedi. Tanık M.E’nin ifadeleri üzerine savcılığın, Demireller’in villasına giden ambulansı ve sağlık ekibini inceleme altına aldığı bildirildi.

'Savcılık bulamadı, çünkü öldürüldü'



Sürpriz tanık M.E. ifadesinde önemli bir ayrıntıyı daha açıkladı. ‘Yeşil’ kodlu Mahmut Yıldırım’ın Hasan Kütük adında eski bir mahkumun kimliğini kullandığını iddia etti. Ankara Savcılığı da Hasan Kütük isimli şahsın peşine düştü. Ancak Savcılık Hasan Kütük’ün Ankara İskitler’de adresine rastlamasına karşın kendisini bulamadı.

'İş var beraber takılalım'



Sürpriz tanık, “Kimliği kullanan Yeşil infaz etmiş olabilir” dedi. M.E, “Yeşil’e Hakkari’de askerlik anılarını anlattığını onun da kendisine “sende iş var beraber takılalım” dediğini sözlerine ekledi.

'Cumhurbaşkanlığı defalarca aranmıştı'



Yeşil’in telefon kayıtları baş döndüren derin ilişkileri göz önüne sermişti. Yeşil’in 1995 ve 1996 yıllarında Antalya ve Ankara’daki iki evinden devletin birçok kurumunun defalarca arandığı ortaya çıkmıştı. Antalya’daki “349 24 22” Nolu telefondan Cumhurbaşkanlığı’nın birçok kez arandığı tespit edilmişti.

'MGK bile listedeydi'



Aynı numaradan OHAL Bölge Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığı, İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı, MGK, MİT Müsteşarlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün arandığı belirlenmişti. Yine Yıldırım’ın Ankara’daki 323 48 39 numaralı telefonundan da Jandarma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı gibi devletin birçok kritik kurumunun arandığı tespit edilmişti.

'Çok şey biliyor harcamadılar'



Tanık M.E., Yeşil’i çok şey bildiği için harcamadıklarını belirterek Yeşil ve hayatta olan ekibinin de tüm emir ve talimatları Demirel’den aldığını ileri sürdü. Tanık M.E. Cumhurbaşkanı Demirel sayesinde Yeşil’in Hacı Ali Demirel’in yanında olduğundan şüphelenmeyeceklerini aktararak, Demireller’in korumalarının dahi Yeşil’i bilmelerine rağmen kimsenin Yeşil’i Demireller’in yanında aramadığını ve sorgulamadığını söyledi.



