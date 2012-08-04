T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gizli tanık kimliğini açıkladı, 'Sabancı suikastı Kürt raporu için yapıldı' dedi

Ergenekon davasında 'gizli tanık İsmet', daha önce duruşmada tanık olarak ifade verdiğini belirterek kimliğini açıkladı

04 Ağustos 2012 12:49

Ergenekon davasında dinlenilen “gizli tanık İsmet”, kimliğini açıklayarak, daha önce duruşmada ifadesi alınan açık tanıklardan Semih Genç olduğunu söyledi. Sabancı suikastına ilişkin bilgi vereceğini ifade eden Genç, Özdemir Sabancı'nın öldürülmesinin en temel nedeninin, “Sabancı'nın Kürt raporunu açıklaması” olduğunu iddia etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada “gizli tanık İsmet”in sesi bozulmadan görüntüsü değiştirilerek ifadesinin alınmasına geçildi.

Ancak gizli tanık, daha önce duruşmada tanık olarak ifade verdiğini belirterek, kimliğini açıkladı. Gizli tanık, 5 Temmuz 2012 günü duruşmada ifade veren Semih Genç olduğu söyledi.

DHKP/C itirafçısı olan Genç, 30-40 yıldır örgütün içinde yer aldığını ve Dursun Karataş ile çalıştığını anlattı.

Sabancı suikastına ilişkin bilgi vereceğini ifade eden Genç, “DHKP/C, Sabancı suikastını, Buca Cezaevi'nde 3 kişinin öldürülmesi üzerine gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Ben Romanya'da Fehriye Erdal ile aynı evde kaldım. Fehriye Erdal, Buca olaylarından 3 ay önce Sabancı Center'da işe girip istihbarat çalışmalarına başlamıştı. Bu, suikast için daha önceden hazırlık yapıldığını gösteriyor” dedi.

Özdemir Sabancı'nın öldürülmesinin en temel nedeninin, “Sabancı'nın Kürt raporunu açıklaması” olduğunu iddia eden Genç, Bekaa'daki kampta da 80-90 kişilik Dev-Sol militanlarını eğiten subaylar olduğunu öne sürdü.

Genç'in ifadesinin tamamlanmasının ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, Abdullah Öcalan'ın bir dönem avukatlığını yapan Doğan Erbaş, İrfan Dündar ve Zeki Okçuoğlu'nun savcılık ifadesi olup olmadığının TMK'nın 10. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorulmasına karar verdi.

Duruşma, 6 Ağustos Pazartesi gününe ertelendi.

ETİKETLER

ergenekongizli tanık ismetsemih gençkürt raporuözdemir sabancıfehriye erdal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24