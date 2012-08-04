Gizli tanık kimliğini açıkladı, 'Sabancı suikastı Kürt raporu için yapıldı' dedi

Ergenekon davasında dinlenilen “gizli tanık İsmet”, kimliğini açıklayarak, daha önce duruşmada ifadesi alınan açık tanıklardan Semih Genç olduğunu söyledi. Sabancı suikastına ilişkin bilgi vereceğini ifade eden Genç, Özdemir Sabancı'nın öldürülmesinin en temel nedeninin, “Sabancı'nın Kürt raporunu açıklaması” olduğunu iddia etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada “gizli tanık İsmet”in sesi bozulmadan görüntüsü değiştirilerek ifadesinin alınmasına geçildi.

Ancak gizli tanık, daha önce duruşmada tanık olarak ifade verdiğini belirterek, kimliğini açıkladı. Gizli tanık, 5 Temmuz 2012 günü duruşmada ifade veren Semih Genç olduğu söyledi.

DHKP/C itirafçısı olan Genç, 30-40 yıldır örgütün içinde yer aldığını ve Dursun Karataş ile çalıştığını anlattı.

Sabancı suikastına ilişkin bilgi vereceğini ifade eden Genç, “DHKP/C, Sabancı suikastını, Buca Cezaevi'nde 3 kişinin öldürülmesi üzerine gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Ben Romanya'da Fehriye Erdal ile aynı evde kaldım. Fehriye Erdal, Buca olaylarından 3 ay önce Sabancı Center'da işe girip istihbarat çalışmalarına başlamıştı. Bu, suikast için daha önceden hazırlık yapıldığını gösteriyor” dedi.

Özdemir Sabancı'nın öldürülmesinin en temel nedeninin, “Sabancı'nın Kürt raporunu açıklaması” olduğunu iddia eden Genç, Bekaa'daki kampta da 80-90 kişilik Dev-Sol militanlarını eğiten subaylar olduğunu öne sürdü.

Genç'in ifadesinin tamamlanmasının ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, Abdullah Öcalan'ın bir dönem avukatlığını yapan Doğan Erbaş, İrfan Dündar ve Zeki Okçuoğlu'nun savcılık ifadesi olup olmadığının TMK'nın 10. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorulmasına karar verdi.

Duruşma, 6 Ağustos Pazartesi gününe ertelendi.