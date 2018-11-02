"Gizli tanık, 'intiharın eşiğindeydim' demesine rağmen Eren Erdem'in tutukluğuna devam kararı çıktı"

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluğa devam kararına ilişkin olarak, "Gizli Tanık', 'Eren Erdem aleyhine ifade vermem istendi. İfade verirken psikolojim bozuktu; intiharın eşiğindeydim' demesine rağmen, arkadaşımızın tutukluluğuna devam kararı çıktı" yorumunda bulundu.

Yarkadaş, "Rahip Brunson için işleyen adalet, Eren Erdem'i teğet bile geçmiyor" dedi.

Yarkadaş, konuya ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yarkadaş'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

- 'Gizli Tanık', "Eren Erdem aleyhine ifade vermem istendi. İfade verirken psikolojim bozuktu; intiharın eşiğindeydim" demesine rağmen, arkadaşımızın tutukluluğuna devam kararı çıktı.

- Duruşma 7 Ocak 2019'da... Rahip Brunson için işleyen adalet, Eren Erdem'i teğet bile geçmiyor!