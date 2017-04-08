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Gizli tanık ifadesi: FETÖ, kadın hâkim ve savcılara "Tansu Çiller gibi giyinin" talimatı verdi

"Örgüt dışından başka kadınlarla evlenmeme telkini verildi"

08 Nisan 2017 17:08

'FETÖ'yle bağlantılı olduğu iddiasıyla ihraç edilen hâkim ve savcılar hakkında tamamlanan iddianameye giren gizli tanık ifadesine göre, kadın hâkim ve savcıların eski başbakanlardan Tansu Çiller gibi giyinmesi şeklinde talimat aldıkları öne sürüldü.

Yeni Şafak'ın haberi şöyle:

İddianamede murakıpların hâkim ve savcı adaylarına gerektiğinde oruç tutmama, oruç tutsa dahi elinde su şişesiyle gezme, cuma namazına gitmeme, kokteyl ve resepsiyonlarda içki içme, örgüt dışından başka kadınlarla evlenmeme yönünde telkinde bulundukları kaydedildi.

2010 yılı sonrası Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu vasıtasıyla yüksek yargı organlarına seçtiği üyelerle hâkim olan örgütün, Yüksek Seçim Kurulu, AnayasaMahkemesi gibi kurumları da dolaylı olarak ele geçirdiği vurgulanan iddianamede, 2014 HSYK seçimlerinin dönüm noktası olduğu vurgulandı. 2010 ve sonrasında seçilen örgüt mensupları sayesinde Danıştay ve Yargıtay' da ciddi hâkimiyet elde eden örgütün, sözde lideri Fetullah Gülen' in talimatıyla YARSAV'a sızarak bu derneğin seçimlerin kazanılması için kullanıldığı kaydedildi.

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