Gizli tanık 'Hayırlı' KCK toplantılarını anlattı

T24 - Terör örgütü PKK'nın KCK/TM yapılanmasına bağlı olarak Mardin'de "Demokratik Kent Meclisi" adı altında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 10'u tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Gizli tanık ''hayırlı'' mahkemedeki ifadesinde KCK toplantılarının emrinin Kandil'den geldiğini söyledi.



BDP'li milletvekilleri ve belediye başkanları KCK tutuklamalarını protesto ederken



Hayırlı ifadesinde, 2007 yılında DTP Mardin il binasında yapılan toplantıya çağrıldığını ve toplantıyı, o dönem KCK Mardin il sorumlusu olarak görev yapan Seyithan Yaka'nın yönettiğini kaydederek, toplantılardan önce cep telefonlarının bir poşete konulup başka bir yere götürüldüğünü ve gelen talimatların da okunduktan sonra yırtıldığını, halen de aynı yöntemin devam ettiğini kaydetti.





'Talimatlar kandilden'



Seyithan Yaka'nın okuduğu talimat notlarının o dönem DTP genel merkezinden gelen notlar olmadığını belirten Hayırlı, şöyle dedi:



“Bu notlar KCK bünyesinde Kandil'deki Murat Karayılan ve Cemil Bayık imzalı notlardı. Talimatlar devrimci selam ve saygılar ibaresiyle biten talimatlardı. Ayrıca bu talimatlar geldiğinde genel merkez ve il yönetimi sessiz kalırdı. KCK adına gelen bildiri ve emirlerde ne o zamanki DTP yöneticileri, ne de şimdiki BDP yöneticileri herhangi bir ses çıkaramamaktadırlar. Yani bu partiler kağıt üzerinde işleyiş görmekte, emirler KCK adına gelmektedir.”



Hayırlı ifadesinde, Mardin kent meclisinin tamamen DTP'den ayrı kurulan KCK adına çalışan bir birim olduğunu ve seçilen tüm kurulların KCK tarafından yayımlanan demokratik kent meclisi kuruluş ve işleyişine göre çalıştığını, belirlenen organların tamamının KCK il sorumlusuna bağlı olduğunu kaydederek, şöyle devam etti.



“Mardin'de her alanda değişik kişiler KCK adına sorumluluk üstlenip görevlerini yerine getirmektedirler. KCK il sorumluları görevlerini KCK sözcüsünden alırlar. Aynı zamanda kimin göreve geleceğini, kimin görevden ayrılacağını merkezi Diyarbakır'da olan KCK sözcüleri belirler. Sözcüler genellikle emirleri dağdan alırlar. Bu sistem bugün halen devam etmektedir. Bugün Mardin kent meclisi aynen toplanmaktadır. Mardin il sorumlusu emirlerini Diyarbakır'da bulunan sözcüden almaktadır.”



Gizli tanığın ifadesinin okunmasından sonra iddia makamı, sanıkların delil durumunun nazara alınarak tutukluluk hallerinin devamını talep etti.



Daha sonra mahkeme başkanı savunmalarını yapmaları için sanıklara söz hakkı verdi. Sanıkların savunmalarını Kürtçe vermek istemeleri üzerine mahkeme başkanı, önceki celsede, Türkçe bilen sanıkların Kürtçe savunma yapamayacaklarına dair aldıkları kararı hatırlattı.



Sanık Gülser Yıldırım, gizli tanığın ifadesinde, KCK'da çalıştığı ve bunun terör örgütü PKK ile ilişkilendirilmesi yönündeki ifadelerin doğru olmadığını söyledi.



Savunma avukatlarından Erdal Kuzu, sanıkların ifadelerini anadillerinde vermemelerinin adil yargılanma haklarını kısıtladığını ileri sürerek, gizli tanığı kendilerinin de bulunduğu bir ortamda yeniden dinlenmesini talep etti.



Avukatların bu talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İddianamede, sanıklar hakkında TCK'nın 314/2. maddesinde göre, “terör örgütü üyesi olmak” suçundan 10'ar yıla kadar hapis isteniyor.



