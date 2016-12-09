T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gizli tanık: FETÖ, müsteşara Mercedes verip 200 kişiye sınav kazandırdı!

"Birçok evde hukuk fakültesi öğrencilerine özel bir önem veriliyordu"

09 Aralık 2016 15:16

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan 'FETÖ' davasında ‘Şahin’ kod adlı gizli tanık ifade verdi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, gizli tanık, "cemaatin Adalet Bakanı Müsteşarı Y.K.D’ye Mercedes vererek karşılığında 200 kişinin hâkimlik savcılık sınavını kazanmasını sağladığını" iddia etti.

İddianameye yansıyan iddiaya göre, Hâkim B.A. Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuduğu yıllarda, cemaat ile öğrenciler arasındaki irtibatı sağlayan kişiydi. Gizli tanığın ifadesine göre, Ankara Hukuk Fakültesi çevresinde birçok evde hukuk fakültesi öğrencilerine özel bir önem veriliyordu. 

 

"Bekârlık kriteri" iddiası

 

Cemaatin diğer tarikatlara sempati duyan öğrencilere farklı davrandığını öne süren gizli tanık ‘Şahin’, ılımlı bir dünya görüşü sergilediklerini, hedef kişinin arzusuna göre rakı masası veya diskoda bulunduklarını, taraftar toplamak için her dünya görüşünden insanla ilgilendiklerini iddia etti. Bazı hâkim adaylarının çay, kahve, çiğ köfte bahanesi ile cemaat evlerindeki toplantılara götürüldüğü, bu kişilerin yeterli kıvama geldiği anlaşılınca tepki göstermeyecek şekilde eğitilip cemaat 
ile ilgili bilgiler verilmeye ve üzerinde çalışılıp yetiştirilmeye devam edildiğini öne süren gizli tanık; Hakim Savcı Eğitim Merkezi’nde adaylardan himmet toplandığını, evli olan adayların yüzde 10, bekar olanların yüzde 20 himmet verdiğini iddia etti.

ETİKETLER

hakimsavcıhukuk fakültelerigizli tanıkifadeMercedes verdi200 kişisınav

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24