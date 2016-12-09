Gizli tanık: FETÖ, müsteşara Mercedes verip 200 kişiye sınav kazandırdı!

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan 'FETÖ' davasında ‘Şahin’ kod adlı gizli tanık ifade verdi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, gizli tanık, "cemaatin Adalet Bakanı Müsteşarı Y.K.D’ye Mercedes vererek karşılığında 200 kişinin hâkimlik savcılık sınavını kazanmasını sağladığını" iddia etti.

İddianameye yansıyan iddiaya göre, Hâkim B.A. Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuduğu yıllarda, cemaat ile öğrenciler arasındaki irtibatı sağlayan kişiydi. Gizli tanığın ifadesine göre, Ankara Hukuk Fakültesi çevresinde birçok evde hukuk fakültesi öğrencilerine özel bir önem veriliyordu.

"Bekârlık kriteri" iddiası

Cemaatin diğer tarikatlara sempati duyan öğrencilere farklı davrandığını öne süren gizli tanık ‘Şahin’, ılımlı bir dünya görüşü sergilediklerini, hedef kişinin arzusuna göre rakı masası veya diskoda bulunduklarını, taraftar toplamak için her dünya görüşünden insanla ilgilendiklerini iddia etti. Bazı hâkim adaylarının çay, kahve, çiğ köfte bahanesi ile cemaat evlerindeki toplantılara götürüldüğü, bu kişilerin yeterli kıvama geldiği anlaşılınca tepki göstermeyecek şekilde eğitilip cemaat

ile ilgili bilgiler verilmeye ve üzerinde çalışılıp yetiştirilmeye devam edildiğini öne süren gizli tanık; Hakim Savcı Eğitim Merkezi’nde adaylardan himmet toplandığını, evli olan adayların yüzde 10, bekar olanların yüzde 20 himmet verdiğini iddia etti.