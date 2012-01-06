Gizli Tanık: Evet gördüm, Şerzan Kurt'u polis vurdu



T24 - Muğla'da Şerzan Kurt adlı üniversitelinin polis kurşunuyla öldürülmesine ilişkin davada soruşturma aşamısında ifadesi alınan Gizli Tanık X, bu kez mahkemede dinlendi. Tanık X, Şerzan Kurt'un polis Gültekin Şahin tarafından açılan ateşle öldüğünü yineleyenek, "Gençlere doğru koştu, direkt ateş etti" dedi.





Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberi şöyle: Üniversiteli Şerzan Kurt ve arkadaşları, 12 Mayıs 2010'da arkadaşlarına taciz ve hakarette bulunulması ve ardından gözaltına alınmaları üzerine sokağa çıkmışlardı. Kendilerine yönelik müdahale sırasında silahına davranın polis Gültekin Şahin, gençlerin üzerine ateş açmış, kurşun isabet eden Kurt yaşamını yitirmişti. Davanın en önemli delillerinden biri, Gizli Tanık X'in savcılığa verdiği ifade olmuştu.



Gizli Tanık X, ara karar üzerine geçen 16 Aralık'ta bu kez Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dinlendi. Tanık X, bulunduğu oda ile duruşma salonu arasında kurulan canlı yayın sistemi aracılığıyla ifade verdi.



Olayları evinden izlediğini anlatan Tanık X, şöyle dedi: İki genç grup arasında tartışma ve kavga vardı. Sopalarla birbirlerine saldırıyorlardı. Polisler geldi. Önde sivil polisler vardı. Üzerinde çizgili sweat tarzında kıyafet, ayağında spor ayakkabısı olan sivil polis gençlere doğru koştu, onlara ateş etti. Vurulan genç grubun arkasındaydı. Sırtından vurulunca yere düştü.



Arkadaşları ne olduğunu anlamaya çalıştı. Maktüle ateş eden polis ortadan kayboldu. Maktüle ateş eden başka bir şahıs görmedim. Maktül vurulup düştükten sonra resmi polisler havaya ateş etti. Gaz bombaları patladı, orada büyük bir hengame vardı. Maktül öğrencilerin üzeri direrk hedef alırnarak 5-6 kez ateş edildi. Ateş eden polis ile maktülün arasında 100 metrelik mesafe vardı.



Gizli Tanık X, daha önce yaptığı teşhis işleminin doğru olduğunu belirterek, "Sanık ateş ederken eli sağa sola havaya hareket etmiyordu. Koşarak yukarıdan gelip öğrencilere doğru direkt hedef alarak ateş etti. Sanık 90 derecelik bir açı ile direkt hedef alarak ateş etti. Sanık ile maktül karşı karşıyaydılar" dedi. Polis Gültekin Şahin, 'kasten öldürme' suçlamasıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanıyor. Davanın bir sonraki duruşması bugün görülecek.





