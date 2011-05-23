-GİZLİ TANIK ''EFE'' İFADE VERİYOR İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarıyla ilgili davada, gizli tanık ''Efe''nin ifadesinin alınmasına başlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmada, mahkeme heyeti, gizli tanık ''Efe''nin, kimliğinin deşifre edilmemesi şartıyla duruşma salonunda ifade vermek istediğine ilişkin talebini değerlendirdi. Verilen aranın ardından alınan ara kararları okuyan Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, gizli tanığın mahkemeye sunduğu dilekçede, kendisinin ad, soyad ve diğer kimlik bilgilerinin kullanılmasını ve bu bilgilerin basında da yer almasını istemediğini kaydettiğini anlattı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel de, CMK ve Tanık Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca duruşmada bulunma hakkı olan herkesin, yani tüm salonun boşaltılarak gizli tanığın dinlenmesini talep etti. Mahkeme Heyeti Başkanı Şengün, gizli tanık ''Efe''nin, kimliğini açığa çıkaracak yayınların yasak olduğuna ve yapılacak yayınlarda tanığın ''gizli tanık Efe'' olarak yazılmasına karar verildiğini belirterek, Tanık Koruma Kanunu gereğince, dinleyici ve basın mensuplarının salondan çıkarılmasına karar verildiğini kaydetti. İzleyici ve basın mensuplarının dışarı çıkarılmasının ardından, sanıklar ve avukatların da bulunduğu duruşma salonunda, gizli tanığın ifadesinin alınmasına başlandı.