Gizli tanık Efe: Halen kripto olan 3 bin kişilik ekip var

Dönemin 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk ve Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in tutuklanmasında rol oynayan, Ergenekon davasının Efe kod adlı gizli tanığı Bayram Bozkurt’un yargılanmasına başlandı.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Bozkurt şunları söyledi:

“Meslekten ayrılıp Ali Fuat Babatan’ın yanında avukat olarak çalışmaya başladım. Ofise askerler, MİT’çiler geliyor, akşamları toplantılar yapıyorlardı...



Deniz Kuvvetleri imamı olan gerçek ismi İsmail, kod adı ‘İshak’ olan, şu an ABD’deki yapılanmanın başındaki kişi, Ali Fuat’ın sağ koludur. Halen kripto olan yaklaşık 3 bin kişilik bir FETÖ’cü ekip var. Bu grubun deşifre edilmesi çok önemli. Bu adamların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Bunlar uyuyan hücrelerdir. Umarım yakın zamanda bunlar da deşifre edilir.”

Tahliye edildi

Bozkurt'un beyanlarından sonra iddia makamının görüşünün alınmasından sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, dosya kapsamındaki delillerin toplanmış olması, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Dava, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

"Yalancı gizli tanıklık"tan tutuklanması istenmişti

Eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt'un, 2009 yılında dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın, "Ergenekon terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve tehdit" suçlamasıyla yargılandığı ve geçen yıl tüm sanıkların beraatıyla sonuçlanan davada, gizli tanık "Efe" olarak ifade verdiği iddia edilmişti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da gözaltına alınan Bozkurt, Erzincan'a götürülmüştü. Savcılıktaki ifadesinin ardından "yalancı gizli tanıklık yapmak ve hürriyeti tehdit" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bozkurt, 27 Şubat'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianameyle, Bayram Bozkurt hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılmıştı.

İddianamede "gizli tanık" sıfatıyla yalancı tanıklık yaptıkları iddia edilen Bayram Bozkurt'un yanı sıra "Munzur" kod adlı Serkan Zirek ve "Hazar" kod adlı Ahmet Koç hakkında "FETÖ/PDY'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, yalancı gizli tanıklık yapmak, hürriyeti tehdit" suçlamalarıyla dava açılmıştı.