Gizli tanık: Çiçek Erzincan'a geldi

T24 - "İrticayla Mücadele Eylem Planı" olarak adlandırılan belgeye ilişkin 7 sanıklı davanın 21. duruşmasının görülmesine devam ediliyor. Duruşmada dinlenen gizli tanık iddilarının geçtiği tarihin sorulması üzerine, ""Ne fazla kıştı ne fazla yazdı. İkisinin ortasıydı" şeklinde konuştu.



"İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Albay Dursun Çiçek, Mehmet Deniz Yıldırım ve avukat Serdar Öztürk hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Ufuk Akkaya, İlhami Ümit Handan ve Özel Yılmaz ile kırmızı bültenle aranan Bedrettin Dalan ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, gizli tanık Munzur'un, duruşma salonunun arkasında tanık odasında hazır bulunduğunu söyledi. Özese gizli tanık Munzur'un kimlik tespitini tanık odasında yaptıklarını belirtti. Gizli Tanık Munzur'un sesi ve görüntüsü deforme edilerek duruşma salonunda bulunan iki ekrana yansıtıldı.





GİZLİ TANIK MUNZUR, ÇİÇEK'İN ERZİNCAN'A GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ



Gizli Tanık Munzur, sahibi olduğunu söylediği kafesine gelip giden İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli Şenol Başçavuş ile tanıştıklarını zamanla samimi olduklarını anlattı. Gizli Tanık Munzur, “Dursun Çiçek, Erzincan'a geldiğinde Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Şenol Başçavuş gidipaskeri havaalanından aldık. Sivil bir helikopter ile geldiler. 2 sivil bir deaskeri araç vardı. Ben Şenol Başçavuş'un aracındaydım. Benim olduğum araçta 3 kişi vardı. Sivil giysiliydiler ama asker oldukları belli oluyordu. Benim kafemde çay içtikten sonra Dursun Çiçek'i ve diğerlerini otele götürdük. Şenol Komutan, otel görevlilerine 'hiçbir kayıt yapılmasın' dedi. Sonra Şenol Komutan bana 2 bin lira verdi. 'Akşama kafeyi kapat, güzel bir masa hazırla. Akşam kafeyede kimseyi alma içkide al' ' dedi" şeklinde konuştu. Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 8 komutanın akşam kafesine geldiğini anlatan Gizli Tanık Munzur, O akşam Dursun Çiçek'in kendisini fırça attığını, Çiçek'in 'Sana verilen görevi neden yapmıyorsun' dediğini iddia etti. Munzur, İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli Şenol Başçavuş'un, İliç savcısı Bayram Bozkurt aleyhine yürüttüğünü iddia ettiği komplo planlarını da anlattı. Munzur, "Şenol Başçavuş bana İliç savcısı Bayram Bozkurt'un evine tarihi eser ve silah koymamı istedi ancak ben reddettim. Hatta başçavuşa, 'Neden bu kadar İliç savcısıyla uğraşıyorsunuz' diye sordum. Oda sen karışma dediğimi yap" dedi. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, yapılan toplantının tarihini sorması üzerine tanık Munzur, "Ne yazdı ne kıştı. Ortasıydı. Toplantı kafede yapıldı" şeklinde konuştu. Munzur'un bu cevabı üzerine salonda bulunan izleyiciler ise güldü.





'NE FAZLA KIŞTI, NE FAZLA YAZDI'



Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, Munzur'un ifadesinde bazı çelişkiler olduğunu belirterek savcılık ifadesinde “her yerin karla kaplı" olduğunu söylemesine karşın tanığın duruşmada farklı beyanda bulunduğuna dikkat çekti. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, 'Dursun Çiçek Erzincan'a tam olarak ne zaman geldi?' sorusuna tanık Munzur, "Ne fazla kıştı, ne fazla yazdı. Tam olarak bilemiyorum. Kar yoktu. Ailesel sıkıntılarım vardı tam olarak tarihleri hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.





'CİHANER'İN TANIMIYORUM'



Savcı Pekgüzel, tanık Munzur'a Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'i tanıyıp tanımadığını sordu. İlhan Cihaner'i tanımadığını söyleyen Munzur, Cihaner'in de bir kez kafesine geldiğini iddia etti. Pekgüzel'in jandarmada haber elemanı mıydınız? sorusuna Munzur, "Hayır. Jandarmada bir görevim yoktu" dedi.





AVUKAT İREM ÇİÇEK TANIK İFADE VERİRKEN YANINDA OLMAK İSTİYOR



Bu arada Albay Dursun Çiçek'in kızı olan ve aynı zamanda avukatı olan İrem Çiçek, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu. Çiçek dilekçesinde, "Gizli tanığın beyanlarını bir kağıttan okuyup okumadığını bilemeyeceğimizden, gizli tanığın ifadesi alındığı sırada yanında bulunmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Duruşma gizli tanık Munzur'un sorgu ve beyanın alınmasıyla devam ediyor.



