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GİZLİ TANIK "EFE" İFADE VERİYOR İSTANBUL (A.A)

24 Mayıs 2011 13:35

-GİZLİ TANIK "EFE" İFADE VERİYOR İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarıyla ilgili olarak, Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın 19. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Albay Dursun Çiçek ile Mehmet Deniz Yıldırım ve avukat Serdar Öztürk katıldı. Tutuksuz sanıklar Ufuk Akkaya, İlhami Ümit Handan ve Özel Yılmaz ile kırmızı bültenle aranmasına karar verilen Bedrettin Dalan duruşmaya gelmedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, gizli tanık ''Efe''nin, sorgu ve beyanının alınmasının tamamlanmamış olması nedeniyle, duruşmaya ''Kapalı oturum'' olarak devam edileceğini belirterek, duruşma salonunda bulunan basın mensuplarının dışarı çıkmasını istedi. Basın mensuplarının çıkmasının ardından salona alınan gizli tanık ''Efe''nin ifade vermeye devam ettiği öğrenildi. Davanın dünkü duruşmasında, gizli tanık ''Efe''nin talebi üzerine, mahkeme heyeti, gizli tanığın ifade alma işlemi sırasında basın mensupları ve izleyicilerin duruşma salonuna alınmaması ve gizli tanık ''Efe''nin, ad, soyad ve diğer kimlik bilgilerini ortaya çıkaracak haberlerin yayımlanmasının yasaklanmasına karar vermişti.

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