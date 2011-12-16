-Gizli tanığın "kalpak" ifadesi İSTANBUL (A.A) - 15.12.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasında dinlenilen ''gizli tanık 17'', ''Ankara'da Meclis önünde toplanacak kalabalığın kalpaklarla Meclise yürüyeceği'' şeklindeki ifadesini kabul ederek, pahalı fiyat verildiği için kalpak siparişinde anlaşamadıklarını söyledi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada dinlenilen ''gizli tanık 17'', Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin sorularını cevapladı. Gizli tanık, ''Ankara'da Meclis önünde büyük bir kalabalığın toplanacağı, insanların birden bire ceplerindeki kalpakları, bordo ve siyah bereleri takarak Meclis'e yürüyecekleri'' şeklindeki ifadesini doğrulayarak, Kuvayı Milliye Derneği 1919'un başkanı olan tutuklu sanıklardan Mehmet Fikri Karadağ'ın, kalpak piyasasını öğrenmesi için kendisini görevlendirdiğini söyledi. Gizli tanık, ''Kalpak piyasasını öğrenmek için Yeşildirek'e gittik. Çok pahalı fiyat verdiler. Siparişte anlaşamadık. Karadağ'a, pahalı olduğunu söyledim. Derneğin de o sıralar paraya ihtiyacı vardı. Vazgeçtiler'' dedi. ''Gizli tanık 17''nin beyanlarının alınmasının ardından duruşma yarına ertelendi.