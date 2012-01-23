-Gizli tanığın "Çatlı" iddiaları İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - Birinci ''Ergenekon'' davasında dinlenilen ''Gizli tanık Poyraz'', Abdullah Çatlı ile Gonca Us'un Susurluk'taki kaza sırasında değil, boyunları kırılarak öldürüldüğünü, bunu Veli Küçük'ün de bildiğini iddia etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada dinlenilen ''gizli tanık Poyraz'', savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in sorularını yanıtladı. Pekgüzel'in ''Abdullah Çatlı'yı tanıyor musunuz?'' sorusuna gizli tanık, ''Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun'' diye yanıt verdi. Savcı Pekgüzel'in, tekrar tanıyıp tanımadığını sorduğu gizli tanık, aynı cevabı verdi. Pekgüzel'in, ''Sedat Peker de aynı şeyi söylüyor'' sözleri üzerine gizli tanık, ''Sedat Peker onu tanımaz. Çatlı'yı çok iyi tanıyan Drej Ali, Muhsin başkandır. Çatlı'yı eskiler tanır. Peker'in yaşı yetmez'' dedi. Pekgüzel'in Susurluk kazasıyla ilgili bilgisi olup olmadığını sorduğu gizli tanık, ''Kaza haberini ilk alan Veli Küçük'tür'' diyerek, Abdullah Çatlı ve Gonca Us'un kaza nedeniyle değil de 3-4 kişi tarafından boyunları kırılarak öldürüldüğünü iddia etti. ''Gizli tanık Poyraz'', kaza geçiren arabayı arkadan takip eden Sedat Bucak'ın koruması ''Abaza Yalçın''ın eski özel harekatçı olduğunu ifade ederek, ''Kaza yerine anında gelen Abaza Yalçın'dır. Ben Abaza Yalçın ile sohbet ettim. Bana kazadan değil de boyunları kırılarak öldürüldüğünü söyledi. Kaza haberini ilk alan Veli Küçük, boyunlarını kıran 3-4 kişi de biliyor. Bunları açıklasın. Benim çok iyi bilgim var ama ispatım yok'' şeklinde konuştu. -''Babalar üstü baba''- Gizli tanık, Sedat Peker'in yaşının genç, gözü kara ve atak olmasının Veli Küçük'ün dikkatini çektiğini belirterek, ''Veli Küçük tam aradığını bulmuştu. Sedat Peker gibi birini bulduğu için havalara uçuyordu. Küçük önce, Hadi Özcan'a, ardından da Kürşat Yılmaz'a babalar üstü baba olmayı teklif etti. Onlar kabul etmeyince de Sedat Peker'e teklif etti. Bundan sonra Sedat Peker'in etrafına Veli Küçük'ün itirafçıları yerleştirildi'' diye konuştu. Peker'in arkasındaki gücün Veli Küçük ve Korkut Eken olduğunu söyleyen gizli tanık, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanığı Adil Serdar Saçan'ın, Sedat Peker'i gözaltına aldığını belirterek şöyle devam etti: ''Önceleri Adil Serdar Saçan'ın adını duyan fellik fellik kaçıyordu. Peker'in gözaltına alınması ve güzelce bir sorgulanması üzerine Veli Küçük, Saçan'a tehditler yağdırdı. Araya Korkut Eken girdi. Daha sonra da Adil Serdar Saçan korktu, Küçük'ün tarafında geçti.'' Gizli, tanık, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin ile Veli Küçük'ün birebir bağlantısı olduğunu da iddia etti. Bu arada, mahkeme heyeti tarafından ''ara verildiği sırada sanıkların duruşma salonundan çıkabileceklerine'' ilişkin ara karar olmasına rağmen, bazı sanıkların Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese'den izin alarak salondan ayrıldıkları görüldü. Tutuklu sanıklardan Veli Küçük de, gizli tanık kendisiyle ilgili iddialarda bulunduğu sırada, ''Dinlemek istemiyorum. Artık midem bulanıyor'' diyerek salondan ayrılmak istedi. Başkan Özese'nin ''Sizinle ilgili konuşuyor'' sözleri üzerine Küçük, avukatının salonda olduğunu belirterek, ayrıldı. Duruşma yarına ertelendi.