Gizli tanığı doğruladı, parayı yalanladı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutuklandığı soruşturmanın ana dayanağı 12 gizli tanığın ifadesiydi. Bunlardan biri de "Munzur" kod adlı tanıktı.NTV'nin haberine göre soruşturmayı en başından beri takip eden CHP Milletvekili Ahmet Ersin'in Munzur'la görüşerek ona para teklif ettiği iddiası ortaya atıldı.Ersin önce bu iddiayı reddetti. Ancak Ersin'in Munzur'la Erzincan'daki bir otel lobisinde kalabalık bir grup içinde tokalaşma görüntüsü ortaya çıktı.İddiaları yanıtlayan Ersin, "Ailevi sorunlarını anlattı bana. Ailevi sorun olunca, can güvenliğinden falan bahsetti. Ben de ne can güvenliği sorunun var deyince televizyonlara anlatırım dedi, ben de git savcılığa başvur dedim" diye konuştu.İddialardan biri de gizli çekilmiş görüntülerde Ahmet Ersin'in elinde görünen siyah çantanın içinde 80 bin lira olduğu ve bu parayı Munzur'a verdiği yönündeydi.CHP'li milletvekili, "Otelde geceledik, tabi geceleyecek olunca yanıma pijama, traş takımımı falan aldım. Benim şu an Ziraat Bankası'na 20 bin lira tüketici borcum var, 80 bin lirayı nereden bulurum. Benim karanlık işlerle ne işim olur" diye konuştu.AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ise Ahmet Ersin'in gizli tanıkla görüşmesine tepki gösterdi. Olayın tartışmasız suç olduğunu belirterek cumhuriyet savcılarını göreve çağıran Bozdağ, "Gördüğüm kadarıyla CHP'nin sayın genel başkanı, milletvekilleri ve partilileri, kimi yüksek yargı görevlileri nezdinde bir dokunulmazlığa haiz” dedi.