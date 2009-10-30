Gizli tanığa savcılıktan ilanlı çağrı

İstanbul Başsavcılığı, ihbar mektubunu yazan "meçhul subaya" ulaşmak için "herkesin hukuka yardımcı olmasını isteyerek" ilanen çağrı yapabilecek.



İstanbul Başsavcılığı, İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nın ıslak imzalı aslı ile belgenin nasıl hazırlandığına yönelik iddiaları içeren ihbar mektubunu gönderen meçhul kişi ile nasıl temasa geçebileceğinin yollarını arıyor. Bu çerçevede savcıların kamuoyu önünde, "herkesin hukuka yardımcı olmasını isteyerek" genel bir "çağrı ilanı"nda bulunmaları da üzerinde düşünülen formüller arasında.

İstanbul Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, "Bu ismi biz biliyoruz da açıklamıyor değiliz. Bizim tarafımızdan da bilinmiyor" dedi. Savcılık, kişinin resmen başvuruda bulunmasını sağlayacak yolları arıyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre meçhul subaya ulaşmak için yöntem arayışı çerçevesinde ilk değerlendirmede, gayrı resmi de olsa ihbar mektubunu gönderen kişiye "ilanen çağrı"da bulunulmasının yasalara aykırı olmayacağı görüşü belirginleşti. Savcılık kaynaklarının bunu, "Her kurum ve kişinin hukuka yardımcı olması gerektiği, bu konuda yasal yol ve düzenlemeler bulunduğu" gibi genel bir çağrıyla da yapabileceği konuşuluyor. Başsavcılık bu yöntemi uygularsa ihbar mektubunu gönderen kişiye, "gizli tanıklık hakkının bulunduğu" nu da üstü kapalı olarak hatırlatmış olacak. İstanbul Başsavcılığı'nın kendilerine posta yoluyla geldiğini açıkladığı imzasız ihbar mektubunun sonunda, "Sayın Savcım, tanık olarak çağırmanız durumunda da gelmeye hazırım" ifadesi bulunuyordu. Mektuptaki bu ifade nedeniyle kamuoyunda, ihbarda bulunan kişinin aslında savcılıkça bilindiği ancak açıklanmadığı kanaati oluşmuştu.





"İhbar inandırıcı"

İstanbul Başsavcılığı, ihbar mektubunda, isim, adres veya imza olmamasına rağmen Genelkurmay'a yazı yazarak, Albay Dursun Çiçek ve 5 askerin sorgulanmaları için işlem başlattı. Çolakkadı, bunu şöyle açıkladı: "Bazı belgeler vardır, alelade hazırlandığı içeriğinden bellidir. Bazen polis ihbar hattına bir telefon ihbarı gelir. Kişi ismini söylemez ama iddianın temeli vardır. Bunlar nasıl dikkate alınıyorsa gelen bu mektubu da aynı şekilde değerlendirdik. Adli Tıp Kurumu da imzanın Çiçek'in el ürünü olduğu tespiti yaptı."