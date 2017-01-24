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Dünya

Gizli servisten Trump'a 'sahte kol'la koruma önlemi

"Koruma, siyah paltosunun içinde yakın koruma silahı olarak bilinen FN-P90 taşıyordu"

24 Ocak 2017 13:22

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki yemin töreni sırasında yakın korumlarından birinin kolunun 'sahte' olduğu söylendi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, gizli servis ajanı olan uzun boylu koruma, Trump ve Melania’nın arkasından yürüyor. Kameranın yakın plan çekiminde, plastiğe benzer bir el olduğu anlaşılan korumanın sağ kolu hareket etmiyor.

Askeri uzmanlar ise bu uygulama için şu yorumlarda bulundular:

“ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi tüm dünyanın dikkat kesildiği törende, şimdiye dek görülmemiş bir yöntemle korundu. Trump’ı hemen arkasından takip eden korumalardan birinin dışarıdan görülen sağ kolu sahteydi. Gerçek kolu ise siyah paltosunun içinde, her an ateşe hazır şekilde yakın koruma silahı olarak bilinen FN-P90 taşıyordu.”

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Trumpsahte kolönlemkorumagizli servis

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