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Dünya

Gizli örgüte ait 250 yıllık şifre çözüldü LOS ANGELES (A.A)

27 Ekim 2011 12:44

-Gizli örgüte ait 250 yıllık şifre çözüldü LOS ANGELES (A.A) - 27.10.2011 - Amerikalı ve İsveçli bilimadamları, gizli bir cemaat için hazırlanan 250 yıllık gizemli bir şifreli metnin sırrını çözmeyi başardı. Southern California Üniversitesi, bilimadamlarının Copiale Şifresi olarak bilinen 105 sayfalık el yazması metni çözmek için bilgisayar programlarından faydalandıklarını açıkladı. 18. yüzyılda Almanya'da şifreli olarak yazılan kitap, Da Vinci şifresi gibi gizemler içermiyor. Ancak kitapta 1700'lü yıllarda ortaya çıkan en gizemli örgütlerden birinin gizli ritüelleri gözler önüne seriliyor. Metinde aynı zamanda gizli olmayan bazı mason cemaatlerinin ayinlerine dair bilgiler yer alıyor. Şifreyi çözen ekibin bir parçası olan bilgisayar programcısı Kevin Knight, kitabın gizli cemaatler üzerine çalışma yapan tarihçilere yeni bir pencere açabileceğini söyledi. Knight, "Çoğu tarihçi gizli cemaatlerin devrimlerde rolü olduğunu inanır ama çoğu durumda bu kesin olarak kanıtlanamamıştır çünkü belgelerin büyük kısmı şifrelenmiştir" dedi. El yazması Copiale Şifresi, Soğuk Savaşın bitmesinin ardından Doğu Berlin'de bulunmuştu. Şu anda özel bir koleksiyonda bulunan kitap, her biri 90 karakter olan ve semboller, Roma ve Yunan harflerinin kullanıldığı şifrelerle yazılmıştı. Knight ve ekibi, şimdi bilinen diğer şifreli metinler üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında CIA merkezindeki şifreli heykel Kryptos ve 1400'lerden kalma ünlü Voynich el yazması bulunuyor.

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