Gizli operasyon dediler, 23 bin TL dolandırdılar

Çorum’da bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp "gizli bir operasyon" için para isteyen şahıslar tarafından dolandırıldı. 23 bin TL’sini dolandırılan vatandaş, Cumhuriyet Başsavcısına gidip, "Sayın Başsavcım özür dilerim, telefonumun şarjı bitti. Operasyon başarı ile tamamlandı mı?" diye sorduktan sonra dolandırıldığını anladı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Boğazkale ilçesinde Murat Kölemen’i (40) arayan bir kişi, kendisini ‘polis’ olarak tanıtarak, “Savcılıkla beraber gizli bir operasyon yapıyoruz. Hangi bankada paran var?” dedi. Bunun üzerine banka hesabında 20 bin lirası olduğunu söyleyen Kölemen, telefon dolandırıcısının yönlendirmesiyle bankadan çektiği 20 bin lirayı ATM’den verilen hesap numarasına yatırdı. Kölemen’i daha sonra tekrar arayan dolandırıcılar "İlk operasyon başarı ile tamamlandı. İkici operasyona başlayabiliriz” dediler.

Kölemen’e ikinci operasyonun başladığını ve başka parası olup olmadığını soran dolandırıcılara Kölemen, “Başka param yok ama kredi kartım var” yanıtını verdi. Kölemen daha sonra kredi kartından çektiği 3 bin TL’yi de verilen hesap numarasına yatırdı. İkinci operasyonunda başarı ile tamamlandığını söyleyen dolandırıcılar daha sonra Kölemen’den kuyumcu tanıdığı olup olmadığını sordu. Varsa kuyumcudan altın bozdurarak hesaba para yatırmalarını istedi. Mağdurun, ’kuyumcu tanıdığım yok’ demesi üzerine bankadan kredi çekmesini istediler. Kredi başvurusunda bulunan Kölemen, daha önce kredi çektiğinden dolayı kredi alamadı. Bu sırada telefonun şarjı biten Kölemen soluğu savcılıkta aldı. Cumhuriyet Başsavcısının odasına girip, "Efendim özür dilerim telefonumun şarjı bitti. Operasyon başarı ile tamamlandı mı?" diye sorduktan sonra dolandırıldığını anladı.

Dolandırıcıların Perşembe günü sabah 09.30 sıralarından çalıştığı yeri aradığını söyleyen Kölemen, “Boğazkale Emniyet Müdürlüğünden aradıklarını söylediler. Biraz sonra cumhuriyet başsavcısının kendisini cep telefonundan arayacağını söylediler. 10 dakika geçmeden telefonum çaldı ve cumhuriyet başsavcısı aradı. Gizli bir operasyon yürüttüklerini söylediler ve telefonu hiç kapatmamasını istediler. Daha sonra beni Sungurlu Adliyesine çağırdılar. Ben bir arkadaşımla beraber Sungurlu Adliyesine doğru yola çıktım ve telefonda benden bankada param olup olmadığını sordu. Bende 20 bin TL olduğunu söyledim. Verdikleri hesaba yatırmamı istediler. Daha sonra bankaya gittim ve verilen hesap numarasına 20 bin TL’yi yatırdım. Daha sonra ilk operasyonun başarı ile tamamlandığını, ikinci operasyona başladıklarını söylediler. Benden yine para istediler. Param yok ama kredi kartım var dedim ve kredi kartından 3 bin TL daha çekip verilen hesaba gönderdim. Daha sonra kuyumcu tanıdığım olup olmadığını, varsa kuyumcudan altın alıp, bozdurmamı ve onu da hesap numarasına aktarmamı istediler. Bende kuyumcu tanıdığım yok dedim. O halde krediye başvurmamı söylediler. Bende krediye başvurdum. Daha sonra banka görevlisi daha önceden de kredi çektiğimden dolayı az miktarda kredi verebileceklerini söyledi. Bende ne kadar verebilirsen ver dedim. O sırada telefonumun şarjı bitti” dedi.

Daha sonra Sungurlu Adalet Sarayına gittiğini söyleyen Kölemen, “Cumhuriyet Başsavcısının odasına girdim ve ‘Sayın Başsavcım özür dilerim, telefonumun şarjı bitti. Operasyon başarı ile tamamlandı mı?’ diye sorduğumda kendisinin beni dolandırdıklarını söylediler ve ifademi aldılar” dedi.

Bu tür dolandırıcılara kendisinin kandığını, bir başkasının kanmamasını isteyen Kölemen, “Benim canım yandı, bir başkasının canı yanmasın. Para bu devirde kolay kazanılmıyor. Bu tür dolandırıcılara itibar etmeyin” diyerek vatandaşları uyardı.