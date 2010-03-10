Gizli lider Bursaspor

T24 -

Maçtan dakikalar

KASIMPAŞA: 0 - BURSASPOR: 2

Turkcell Süper Lig’de 18’inci haftadan kalan Kasımpaşa-Bursaspor erteleme maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanadı. Bursaspor, maçın başından sonuna kadar taraftarının yoğun desteği sayesinde sanki İstanbul’da değil de Bursa’da oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı. Oldukça kötü bir zeminde oynanan mücadelede Timsahlar, Arjantinli Batalla’nın fırsatçılığını kullanarak gol perdesini açarken, Sercan’ın kaydettiği golle ilk yarıyı ve maçı 2-0 önde kapatmayı başardı. Uzun süren sakatlığının ardından geride kalan hafta sonunda Diyarbakırspor maçıyla sahalara geri dönen Sercan, çıkan olaylar sebebiyle sadece 17 dakika oynanan ve tatil edilen o maçın ardından, Kasımpaşa karşısında kaydettiği golle taraftarlarını sevindirmeyi başardı. Bu arada ligin zirvesini sarsan Bursaspor, Diyarbakırspor maçı hariç peş peşe 3'üncü zaferine imza attı.Çıktığı maçlarda önce gol atan sonra rakibine yakalanan Yılmaz Vural liderliğindeki Kasımpaşa, nadiren geriye düştüğü maçlardan birini Bursaspor karşısında yaşadı. İlk yarıda kanat ataklarıyla tehlike yaratamayan ve etkisiz kalan Kasımpaşa, ikinci yarıya daha istekli ve organize başladı. Ayağa top yapmaya başlayan ev sahibi, kişisel hatalarla ataklarını olgunlaştıramazken Bursaspor 2-0’ın verdiği güvenle zaman zaman geriye çekildi.Bursaspor’un tam da geriye çekildiği dakikalarda Kasımpaşa 60’ıncı dakikada en etkili atağını gerçekleştirdi ancak Bursaspor’un tecrübeli kalecisi Ivankov, sol kanattan gerçekleştirilen Paşa atağında Sancak’ın çektiği şutun gol olmasına izin vermedi.Bursaspor’un ilk yarıda uyguladığı baskıyı ikinci yarıda Kasımpaşa uygularken futbola ortak oldu ancak gol perdesini açamayarak bir türlü maça ortak olma şansını yakalayamadı. Kasımpaşa’nın baskısından kontra ataklarla kurtulan Bursaspor, özellikle Sercan’ın bindirmeleriyle rakip kaleyi yoklamaya devam etti. 80'inci dakikada Bursaspor'un gerçekleştirdiği atakta sağ kanattan ceza sahasına girerek dip çizgiye yakın bir yerden çektiği sert şutla direği sarsan İsmail'in pozisyonu maçın renkli anlarından biriydi. Maçın uzatma dakikalarında mutlak bir gol kaçıran Bursaspor'da Ivan Ergiç'in ceza sahası dışından boş kaleye çektiği şut zeminin azizliğine de uğrayarak üstten auta çıktı.18’inci haftadaki kar yağışı sebebiyle ertelenen ve ancak ligin 24’üncü haftasının ardından oynanabilen Kasımpaşa-Bursaspor maçında başka gol olmazken Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndan güler yüzle ayrılan 2 golle sonuca giden Bursaspor oldu.Bursaspor bu sonuçla puanını 49 yaparak lider Galatasaray’ın 1 puan arkasına otururken 24’üncü haftada ertelenen Diyarbakırspor maçından da hükmen galip sayılması durumunda Galatasaray’ı 2 puanla geçerek ligin zirvesine yerleşecek. Kasımpaşa ise Bursaspor karşısında aldığı mağlubiyetle 28 puanla 12’inci sırada kaldı. Kasımpaşa, Antalya’nın iki puan gerisinde ve Ankaragücü’nün iki puan önünde yer alıyor.11. dakikada Bursaspor 1-0 öne geçti. Çalımlarla Kasımpaşa ceza sahasına yaklaşan Turgay'ın pasında Sercan topu Batalla'ya bırakırken, bu oyuncu da güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-114. dakikada Bursaspor ceza sahası önünde topu kontrol eden Murat Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.43. dakikada Bursaspor, Sercan'ın golüyle ikinci kez Kasımpaşa ağlarını havalandırdı. Ceza sahası sağ çaprazında Batalla'nın baskısında Koray'ın hatalı pası sonrası araya giren Sercan, kaleci Murat Şahin'i de çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu: 0-2Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılaşmanın ilk yarısını Bursaspor 2-0 önde tamamladı.49. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazdan Sercan'ın ortasında, kale önünde Murat Şahin'le karşı karşıya kalan Batalla, topu kaleciye nişanladı ve Kasımpaşa defansı pozisyonun devamında tehlikeyi uzaklaştırdı.56. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa'da Yekta kullanırken, barajdan dönen topa bu kez Murat Erdoğan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak yine baraja çarparak üsten dışarı gitti.60. dakikada Şahin'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sancak'ın şutunda, top kaleci Ivankov'dan döndü.81. dakikada Ozan İpek'in ortasında, kale önünde Turgay kafayı vurdu. top Murat Şahin'de kaldı.82. dakikada sağdan hızla Kasımpaşa ceza sahasına giren İsmail'in sert vuruşunda, kaleci Murat Şahin'in de müdahale ettiği meşin yuvarlak, yan direğe çarparak kornere gitti.84. dakikada Bursaspor ceza sahası sağ çaprazında Barış'ın pasında topla buluşan Yekta'nın çok sert şutunda, meşin yuvarlağı Ivankov güçlükle kornere çeldi.Bursaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Recep Tayyip ErdoğanHalis Özkahya xx, İsmail Şencan xx, Muhittin Gürses xxMurat Şahin x, Keller xx, Koray x, Merthan xx, Ergün x, Yekta xx, Murat Erdoğan xx, Emre x (Dk. 60 Barış x), Sancak xx (Dk. 87 Ali x), Şahin xx (Dk. 86 Gökhan x), Cenk xxIvankov xx, Ali xx, Ömer xxx (Dk. 89 Zapotocny ?), İbrahim xx, Mustafa xx, Turgay xxx, Hüseyin xxx, Ergic xx, Ozan İpek xx, Batalla xxx (Dk. 62 Bekir Ozan x), Sercan xxx (Dk. 75 İsmail xx)Dk. 11 Batalla, Dk. 43 Sercan (Bursaspor)Dk. 78 Ergün, Dk. 79 Barış (Kasımpaşa)