Gizli kamera dedektörü satışı patladı

T24-

Çin malı dedektörleri internet üzerinde satan bir firmanın yetkilisi, daha önce ayda iki veya üç tane satılan dedektörler için son bir haftada gelen siparişlerin adeta patladığını söyledi.



Özel lazer tasarımı ile çalışan avuç içi büyüklüğündeki dedektörler, 10 metre kapalı alan içinde çalışan gizili kamera ve dinleme cihazlarını tespit edebiliyor. Dört adet ışıklı pusulasıyla gizili kamera veya dinleme cihazlarını kolayca bulan bu dedektörlerin satış fiyatı ise, 90 TL civarında. Firma yeklisi, son dönemdeki siparişlerin ağırlıklı olarak Ankara'dan geldiğini, İstanbul ve İzmir'in de sıralamada yer aldığını kaydetti.