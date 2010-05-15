T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Gizli kamera dedektörü satışı patladı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a ait olduğu ileri sürülen görüntülerin gizli kamera ile çekildiğinin ortaya çıkması üzerine, gizli kamera ve "böcek" tabir edil

15 Mayıs 2010 03:00

T24-  CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a ait olduğu ileri sürülen görüntülerin gizli kamera ile çekildiğinin ortaya çıkması üzerine, gizli kamera ve "böcek" tabir edilen dinleme cihazlarının tespiti için kullanılan dedektörlerin satışı patladı.


Çin malı dedektörleri internet üzerinde satan bir firmanın yetkilisi, daha önce ayda iki veya üç tane satılan dedektörler için son bir haftada gelen siparişlerin adeta patladığını söyledi.


Özel lazer tasarımı ile çalışan avuç içi büyüklüğündeki dedektörler, 10 metre kapalı alan içinde çalışan gizili kamera ve dinleme cihazlarını tespit edebiliyor. Dört adet ışıklı pusulasıyla gizili kamera veya dinleme cihazlarını kolayca bulan bu dedektörlerin satış fiyatı ise, 90 TL civarında. Firma yeklisi, son dönemdeki siparişlerin ağırlıklı olarak Ankara'dan geldiğini, İstanbul ve İzmir'in de sıralamada yer aldığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24