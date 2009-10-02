Gizli hesap devri kapanıyor!

Maliye Bakanlığı, Lüksemburg ile gizli hesaplar hakkında bilgi alma imkânı tanıyan anlaşmaya imza attı.



Benzer bir anlaşma yakında İsviçre ve Avusturya ile de imzalanacak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg ile imzalanan yeni vergileme anlaşmasıyla bu ülkede Türkler için gizli hesap döneminin sona erdiğini bildirerek, "paralarını Lüksemburg'da tutan bütün vatandaşlarımızın bilgilerine artık ulaşabiliriz. Bu anlaşmaları öbür ülkelerle de yapacağız. Buna İsviçre de, Avusturya da dahil'' dedi.



Vatandaşları, varlık barışından yararlanmaya da çağıran Şimşek, "İçeride ve dışarıda herkes makul vergi vermek mecburiyetinde. Vermeyen de sonucuna katlanacak'' dedi. Şimşek, yaptığı açıklamada, Türkiye ile Lüksemburg arasında imzalanan yeni Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşması ile vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma konusunda ek tedbirlerin geldiğini söyledi. Lüksemburg'da daha önce bilgi paylaşımı konusunda sınırlamalar bulunduğunu kaydeden Şimşek, G-20 toplantısında alınan kararlar ışığında bu ülkenin de bilgi değişimini kabul ettiğini ve gri listeden çıktığını vurguladı.



Lüksemburg Maliye Bakanı Luc Frieden ile imza koydukları anlaşmanın daha önce yürürlüğe giren Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmasını yeniden düzenlediğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: "OECD'nin de istediği yeni sistemde, bilgi değişiminin kapsamı genişletildi. Artık hem dar mükellefler, hem de anlaşmada kapsanmayan vergilerle ilgili bilgi değişimine imkan sağlandı."



Varlık barışı çağrısı



Maliye Bakanı Şimşek, Varlık Barışı uygulamasının yıl sonuna kadar uzatıldığına da işaret ederek, geçmişte doğru beyanda bulunmayan ya da kayıt dışında kalanları uygulamadan yararlanmaya çağırdı. "Bu çok önemli bir fırsat. Bir daha da uzamayacak" diyen Şimşek, uygulamanın tanıtımı için Almanya'dan sonra Moskova'da da bir toplantı yapılacağını bildirdi. Mehmet Şimşek, bunu yurtdışındaki diğer merkezlerin de izleyebileceğini anlattı.