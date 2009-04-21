Gizli depoda 900 bin şişe bandrolsuz votka ve rakı

5 yıla kadar hapis cezası var

Manisa ve Lüleburgaz'da yapılan denetimlerde 70'lik rakı şişeleri üzerinde 20'lik şişelere ait bandrollerin çıkması nedeniyle vergi kaçırdığı iddia edilen Burgaz Rakı'nın sahibi Hayyam Garipoğlu'na ait Trakya Sanayi bakır fabrikasında da Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na (TAPDK) bildirilmeyen gizli bir içki deposu ortaya çıkarıldı.HaberTürk gazetesinde yer alan habere göre Kocaeli'nde bulunan yine Garipoğlu'na ait Trakya Sanayi A.Ş bakır fabrikasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 4 milyon şişe içki ele geçirildi. Çoğunluğu rakı olmak üzere yaklaşık 900 bin şişe rakı ve votkanın bandrolsüz olduğu iddia edildi. Depoda bulunan 4 milyon şişe içkinin büyük çoğunluğunun Burgaz Rakı olduğu belirtildi.Geçen hafta İstanbul'da Tasarruf Mevduatı Fonu (TMSF) tarafından yönetim kuruluna iki yönetici atanarak kısmen kontrol altına alınan Burgaz Rakı'ya ait 5 adet gizli depo belirlenmişti. İstanbul Mali Şube ekiplerinin Ataşehir, Bayrampaşa ve Kartal'daki gizli depolara eş zamanlı olarak düzenlediği baskınlarda piyasaya sürülmeye hazırlanan tam 190 bin adet 100'lük ve 70'lik şişelerin üzerinde 20'lik şişe bandrolü bulunmuş, firmanın bu sayede 2.5 milyon TL'lik ÖTV'yi ödemediği ifade edilmişti.Burgaz Rakı, geçen hafta yapılan bir basın toplantısında şişelerden çıkan farklı bandrollerin hatadan kaynaklandığını öne sürmüştü. Bandrol hatalarına tüm firmalarda rastlandığını söyleyen Burgaz Rakı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Katnaş, "2008'de 33 milyon şişe şişelendi. Firmamızın 4 bin civarında hatalı tanımlanmış bandrolü tespit edildi. Bunun bazı firmalarda 100 binlere vardığını duyuyoruz. Asıl neden pazar payımızı artırmamız. Bu durum rakiplerimizi rahatsız etti. Bu hataların kasıtlı olarak yapılabileceğinden şüphelendiğimiz için de 3 kere operatör değiştirdik" açıklamasında bulunmuştu.Öte yandan TAPDK'dan yapılan açıklamada, kurumun birincil görevinin piyasayı denetlemek olduğu ifade edildi. Yasalara göre TAPDK'dan izin almadan alkollü içki üretimi yapılamayacağına dikkat çekilen açıklamada "Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ürünleri taklit ya da niteliğine uygun olmayan işaretleri taşıyan ürünleri ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" bilgisi yer aldı.