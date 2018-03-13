"Gizli' dedikleri belge internet sitesinde var"

Bornova Belediyesi'nde çalışan Şehir ve Bölge Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer'e sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı. Soruşturmanın gerekçesinin 'gizli belgeyi izinsiz paylaşmak' olduğunu belirten Kocaer, söz konusu belgeye web sitesinden ulaşılabildiğini söyledi. Belediye ise açıklama yapmaktan kaçındı.

Gazete Duvar'dan Nuray Pehlivan'ın haberine göre gizli dedikleri belgenin tüm memurlar tarafından web sitesinden indirebileceğini ifade eden Özlem Şenyol Kocaer, şunları kaydetti:

“Gizli belge dedikleri sendikanın imzaladığı ve kendi sitesinde paylaştığı bir belge. Sendikanın yazdığı ve benimde paylaştığım görselde sosyal denge tazminatı ile ilgili bir madde eklenmişti. Bu görseli paylaşırken sosyal denge ile ilgili maddeyi kısa bir cümle ile eleştirmiştim. O cümlede hakaret içeren herhangi bir şey söz konusu değil. Herkes sosyal medya üzerinden ülke gündemine, kent gündemine ya da temel haklarına ilişkin kendi görüşünü paylaşabilir. Kaldı ki sosyal medya üzerinden paylaşımın takip edilmesi insan haklarına aykırı bir durum. Bunu meşrulaştırmaya çalışan bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar.’’

Tüm Bel Sen'den soruşturmaya tepki

Tüm Bel Sen 2 No’lu Şubesi Kocaer’e sosyal medya paylaşımından ötürü soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Şubeden yapılan aıtklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bornova Belediyesi’ndeki baskıcı ve anti demokratik uygulamalara bir yenisinin daha eklenmesine şahit olmanın derin hayal kırıklığını yaşamaktayız. Sendikamız üyesi ve demokrasiye en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde değerli üyemizin sosyal medya üzerinden fikrini beyan ettiği haklı paylaşımından ötürü cezalandırılmak istenmesini ülkemizde süren korku, baskı ve yıldırma politikalarının küçük bir yansıması olarak gözlemlemekteyiz. Güzel İzmirimizin rantçı politikalara karşı savunmasız olmadığını göstermek adına çevreci platformlarda ön saflarda yer alan, İzmir’in yaşanabilir geleceği adına mücadeleden kaçınmayan üyemiz Özlem Şenyol Kocaer’e böyle bir soruşturma açılması bizi düşündürmektedir.”

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