-GİZLİ ÇİN ZİYARETİ SÜRÜYOR PEKİN (A.A) - 23.05.2011 - Kuzey Kore lideri Kim Jong-İl'in, büyük olasılıkla zor durumdaki ülkesi için ekonomik yardım ve kalkınma fikirleri sağlamaya yönelik çok gizli Çin ziyaretinin devam ettiği bildirildi. Çin komünist partisinden bir yetkili, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-İl Çin'i ziyaret etmekte" derken, başka ayrıntı vermedi. Çin Başbakanı Ven Jiabao önceki gün, cuma gelen Kim Jong-İl'in Çin'de bulunduğunu resmen teyit etmişti. Ziyaret Kuzey Kore liderinin, en yakın müttefiki ve başlıca ekonomik yardım sağlayıcısı Çin'e bir yılı biraz aşkın bir sürede üçüncü ziyareti oluyor. Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap, Kim Jong-il'in bugün Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin orta kesimlerindeki ülkenin ekonomik ve mali başkenti Şanghay kentinin yakınlarında yer alan Yangzu'da bir ekonomik kalkınma bölgesini ziyaret ettiğini bildirdi. Güney Kore medyasında yer alan haberlerde, Kim'in dün akşam eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin ile görüştüğü ve özel treniyle seyahat ettiği belirtildi. Programı son derece gizli tutulan Kuzey Kore liderinin Şanghay'dan sonra Çin devlet Başkanı Hu Jintao ile görüşmek üzere Pekin'e geçeceği kaydedildi.