Gizli buzlanmaya dikkat!

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden ( AKOM ) İstanbullulara gizli buzlanma uyarısı yaptı.





AKOM'dan yazılan yazılı açıklamada, " İstanbul yollarında akşam saatlerinden itibaren “Siyah buz meydana gelecek. Kar yağışının durması, mevcut karın erimesiyle birlikte yol yüzeyleri ıslanıyor. Akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha da düşmesi nedeniyle yollarda gizli buzlanma tabir edilen “siyah buz" oluşacak " denildi.



Hava sıcaklıkları yeniden düşüyor



Yapılan uyarıda ayrıca, sürücülerin, öncelikle donan köprü ve viyadüklerde hızlarını düşürmeleri, dikkatli araç kullanmalarının can ve mal emniyeti bakımından önem taşıdığına dikkat çekildi. Açıklamada " Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre; hava sıcaklıklarının gece yarısından sonra şehir merkezinde - 3, yüksek kesimlerde ise - 6 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte su saatlerini donarak patlamaması için koruma altına almaları gerekiyor. Özellikle bina dışında olan su saatlerinin ısı yalıtım maddeleriyle muhafaza edilmesi önem kazanıyor " denildi.



Yarın yine kar var



"Gitti" denilen kar meteorolojik tahminlere göre İstanbul'a yarın yeniden geliyor. Kar yağışının yarın öğlen saatlerinde yine Trakya bölgesinde başlayacağı öngörülüyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinde görülecek kar yağışının öğleden sonra İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Kar yağışının zaman zaman etkisini kaybetse de özellikle Edirne ve Kırklareli ve çevresinde süreceği öngörülüyor.