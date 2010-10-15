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Dünya

GİZLİ BİLGİLER BİLGİSAYAR KORSANLARINDA SEUL (A.A)

15 Ekim 2010 12:19

-GİZLİ BİLGİLER BİLGİSAYAR KORSANLARINDA SEUL (A.A) - 15.10.2010 - Güney Kore'nin savunma ve dış ilişkiler konusundaki gizli belgeleri bilgisayar korsanlarının eline geçti. Güney Kore'de yayımlanan JungAng İlbo gazetesinin haberinde, Çinli olduğu sanılan bilgisayar korsanlarının, Güney Koreli yetkililerin adıyla gönderdikleri e-postaları kullanarak belgeleri ele geçirdiği belirtildi. İktidar partisinden bir milletvekiline dayandırılan haberde, mesajların, bir Güney Kore Devlet Başkanlığı yetkilisi ve Güney Koreli diplomatın adıyla gönderildiği, bu kişilerden gelen postalar açıldığında şifre kırma programının etkinleştiği kaydedildi. Güney Kore istihbarat ajansının, bu yılın başlarında hükümeti bu türden olaylara karşı uyardığının hatırlatıldığı haberde, olayın ne zaman meydana geldiği ise açıklanmadı.

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