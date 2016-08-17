Gizli belgeyi medyaya kim sızdırdı?



Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, Alman İçişleri Bakanlığı'nın gizli Türkiye belgesine ilişkin açıklamada bulundu. Alman ZDF Televizyonu'na konuşan Dağdelen, gizli belgeyi kimin medyaya sızdırdığını bilmediğini söyledi. Federal İçişleri Bakanlığı'na soru önergesini veren Sol Parti'nin milletvekillerinden Dağdelen, belgeyi Federal Meclis Dışişleri Komisyonu üyelerine ilettiğini belirtti. Dağdelen, belgenin ayrıca Meclisin birçok idari birimine de ulaştığını kaydetti.

Dağdelen gizli belgede yer alan iddiaları, "Şaşırmadım. Uzun süredir zaten bunun haberleri çıkıyordu. Uluslararası basını izlemeniz yeterli" sözleriyle yorumladı. Silahlı İslamcıların Türkiye tarafından desteklendiğine ilişkin iddialar hakkında yeterince kanıt bulunduğunu belirten Sevim Dağdelen, "Önemli olan bundan bir sonuç çıkarılması. Alman hükümeti teröre hamilik yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi biriyle işbirliğine gitmemeli" dedi.

Dağdelen, "Alman Ordusu'na ait Tornado keşif uçakları terör örgütü IŞİD'le mücadele kapsamında istihbarat topluyor, bunları IŞİD'le mücadele koalisyonunun ortağı Türkiye ile paylaşıyor. Türkiye'nin bunu terör kardeşleri, İslamcı gruplar ve terör gruplarıyla paylaşma ihtimali sorun yaratır" diye konuştu.

Sosyal Demokratlar'ın tepkisi

İktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) de konuyla ilgili açıklamalar yapıldı. SPD Meclis Grup Başkan Vekili Rolf Mützenich, "Frankfurter Rundschau" gazetesine verdiği demeçte, "İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin Ortadoğu bölgesindeki İslamcı grupların eylem platformu haline geldiğini iddia ediyorsa, bu son derece önemli bir suçlamadır" dedi. Bakanlıktan elindeki bilgileri biran önce parlamentoya sunmasını isteyen Mützenich, Türkiye'den şiddet eylemlerinin merkezi olarak yararlanıldığı kesinlik kazandığı takdirde ikili işbirliğinin gözden geçirilmesi gerekeceğini ifade etti.

SPD'li Johannes Kahrs ise rapora Dışişleri Bakanlığının dahil edilmemesini eleştirdi. "Handelsblatt" gazetesine konuşan Kahrs, "Hata olur. Ama burada sanki bilinçli olarak yapılmış gibi" dedi. CDU'lu İçişleri Bakanlığı, belge hazırlanırken SPD'li Dışişleri Bakanlığı'nın dahil edilmemesini "iletişim hatası" olarak değerlendirmişti.

Gizli belgede ne deniyor?

Alman medyasında yer alan haberlere göre Almanya İçişleri Bakanlığı Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ortadoğu'daki İslamcı ve terörist grupların destekçisi olarak değerlendiriyor. Alman ARD Televizyonu, Sol Parti'nin soru önergesine İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtı, "İktidardaki AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'daki Müslüman Kardeşler, Hamas ve Suriye'deki silahlı muhalefete verdiği dayanışma mesajları ve fiili destek, iktidarın ve Cumhurbaşkanı'nın Müslüman Kardeşlere duyduğu yakınlığı vurgulamaktadır" cümlesiyle aktardı.

Haberde, Alman dış istihbarat servisinin değerlendirmelerine dayanılarak hazırlanan İçişleri Bakanlığı'nın yorumunda, "Türkiye'nin iç ve dış politikalarının son yıllarda adım adım İslamlaştırılması sonucunda Türkiye Ortadoğu'daki İslamcı grupların merkezi eylem platformuna dönüşmüştür" değerlendirilmesine yer verildiği de belirtildi.