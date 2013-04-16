'Gizli belge ve bilgi bulundurma' davasında 2 bin kişilik protesto

İzmir’de son yılların en büyük davası olarak gösterilen ’Gizli belge ve bilgi bulundurma’ davası için İzmir Adliyesi önünde yaklaşık 2 bin kişi toplandı. Avukatlar girişte arkadaşlarına gaz sıkıldığını öne sürüp, duruşma salonunu boşalttı.

Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu çok sayıda sanığın bulunduğu 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava nedeniyle yaklaşık 1500 polis akşamdan itibarın Bayraklı’daki Adliye Sarayı’nın çevresinde önlem aldı.

Adliye çevreresindeki caddelerde araçlar park ettirilmedi, binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi. Sabah erken saatlerden itibaren çoğunluğu İşçi Partisi ve TGB üyesi yaklaşık 2 bin kişi adliye çevresinde toplanmaya başladı. Polis protestocuları adliyeye yaklaştırmadı.

Adliye Sosyal Tesisleri’nin özel olarak hazırlanan duruşma salonunda davanın başlaması için sanıkların getirilmesi beklenirken, bu kez avukatlardan tepki geldi. Sanık avukatları girişte arkadaşlarının tartaklandığını, üzerlerine gaz sıkıldığını öne sürüp salonu boşalttı. 09.00’da başlaması beklenen duruşma başlayamadı.



'Geleceğin kuvvet komutanlarına operasyon'



CHP milletvekili Özgür Özel, İzmir’deki "gizli bilgi ve belge bulundurma" davasını yakından takip ederek kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Özel, "gizli bilgi ve belge bulundurma" davasının ilk duruşmasını takip etmek için İzmir’de bulunan partisinin bazı milletvekilleriyle İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Davayı ilk gününden itibaren takip ettiklerini belirten Özel, davaya 357 sanığın genişleme alanına bakılarak 3 bin 500 bürokratın alınmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Özel, "Bu dava diğerlerinden farklı dijital delillerin üzerine kurulu. İlk kez bu davada bir bilgisayarın şifresinin kırılamadığı, kırılırsa içinde somut delillere ulaşılabileceği ifade ediliyor. Devrelerinden önde terfi almış geleceğin kuvvet komutanlarına, görev yaptıkları bakanlıklarda gelecekte en ileri düzeyde görev alacak bürokratlara operasyon yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Davayı yakından takip edeceğiz ve her aşamasından kamuoyunu bilgilendireceğiz” diyen Özel Ankara’daki grup toplantısına rağmen kalabalık milletvekili heyetiyle duruşmayı izlediklerini belirtti.

Milletvekili Alaaddin Yüksel ise, davadaki sanıkların tutukluluk sürelerinin istenilen cezalardan fazla olduğunu, ”bu hukuksuzluğu tarihin yazacağını” söyledi.