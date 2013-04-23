Gizli belge satan memura 12 yıl hapis cezası

Hollanda'da, Rus istihbaratına gizli belge satmakla suçlanan eski Dışişleri Bakanlığı memuru, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Lahey Mahkemesi hakimi, geçen yıl tutuklanan sanığın yıllarca Rus istihbaratına para karşılığında gizli bilgiler sattığının anlaşıldığını, bu durumun Hollanda ve müttefiklerinin çıkarlarına zarar verdiğini söyledi.

NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) ait devlet sırrı niteliğindeki siyasi ve askeri bilgileri de sattığı belirtilen şahsın, bunu para kazanmak için yaptığı bildirildi.

72 bin euroya yakın para almış

Çok sayıda belgeyi 2009-2011 yıllarında Rus istihbaratına veren eski memurun, bunun karşılığında yaklaşık 72 bin euro aldığı ifade ediliyor.

Geçen yıl Mart ayında yakalanan sanık için savcı, 15 yıl hapis cezası talep etmişti.

Dışişleri Bakanlığında uzun yıllar görev yapan eski memur, 2011 yılında Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir Rus vatandaşıyla ilgili araştırma çerçevesinde gözaltına alınmıştı.