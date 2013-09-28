'Gizli belge' davasında 13 tahliye

İzmir'de 49'u muvazzaf asker 72'si tutuklu 357 sanığın yargılandığı 'gizli bilgi ve belge bulundurma' davasında Pazartesi gününden bu yana devam eden duruşmalarda bugün 11'i asker olmak üzere 13 sanık tahliye edildi.

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi 'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıkların bazıları ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Atilla Rahman, sürekli izin almadan konuşan davanın bir numaralı sanığı işadamı Bilgin Özkaynak'ı duruşma salonundan çıkarttı. Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatların, savcıların daha önceki duruşmada istediği ve tüm sanıklar yönünden yeni suç unsurlarının tespit edildiğini, bu nedenle TCK 329/1-2. maddeleri uyarınca, 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama' suçundan 5 ile 15 yıl arasında, TCK 336/1-2. maddeleri uyarınca 'yasaklanan bilgileri açıklama' suçundan 3 ile 15 yıl arasında olmak üzere toplam 8 ile 30 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep ettiği yeni maddelerle ilgili ek savunmalarını aldı.

Sanıklar daha önceki verdikleri ifadelere ekleyecek yeni bir şeylerinin olmadığını ifade etti. Sanıkların avukatları da yeni ceza isteminin hukuka ters düştüğünü, bunun Yargıtay içtihatları ile de sabit olduğunu, müvekkillerinin 17 aydan bu yana tutuklu olduklarını, tahliyelerini talep etti.

Taleplerin alınmasının ardından savcılar Mehmet Sedat Erbaş ve Hüseyin Alabay, üç sayfadan oluşan mütalaalarını okudu. Savcılar bazı sanıkların tahliyelerini talep etti, bazı sanıkların yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması ve bazı sanıkların başka cezaevine nakil taleplerinin reddini istedi.

Mahkeme Başkanı Atilla Rahman, savunma istemlerinin ardından tahliye taleplerini değerlendireceklerini belirtti. Değerlendirme sonrası Mahkeme Başkanı Rahman, savcıların mütalalarının hepsini kabul ederken, muvazzaf askerler Atilla Kaya, Bülent Kul, Doğan Şahin, Hasan Kızılaslan, Hüseyin Cengiz, İbrahim Aydın , İhsan Kürşat Toksoy, Askeri Yüzbaşı Savcısı Mustafa Ufuk Kök, Hakan Gürdal, Burhan Kahraman, Nihat Demirhan ile travesti Ercan Yabuloğlu ve Meryem Erturan tahliye edildi. Böylece davada tutukla sanık sayısı 59'a indi.

'Gizli belge' davası neydi?