Gizli AB bilgileri Ruslar'ın elinde

T24- İsveç'te yayımlanan Expressen gazetesinde eski bir Rus ajana dayandırılarak verilen haberde, Rusya'nın dış istihbarat servisi SVR'de çalışmış eski ajanın, "AB ile NATO'nun eski SSCB ülkelerine nasıl yaklaşmaya çalıştığı başta olmak üzere önemli miktarda bilgi ve belge temin etti" dediği belirtildi.





Eski Rus ajanı Sergey Tretyakov, adı açıklanmayan İsveçli diplomatın 90'lı yıllarda New York'ta SVR tarafından işe alındığını ve 1999 ile 2000'de Rus istihbaratıyla düzenli şekilde görüştüğünü, bu görüşmelerde de Avrupalıların dış politika alanlarında iletişimi sağlayan iç yazışma sistemi "Coreu"dan alınmış gizli belgeleri temin ettiğini anlattı.





2000'de ABD'ye iltica etmiş olan Rus ajan, İsveçli diplomatın günlük ve yeni bilgiler ilettiğini de belirterek, "Silvester'dan aldığımız belgeler arasında Kosova savaşı da bulunuyordu ve bu da elbette Rusya'nın ilgi alanındaydı" ifadesini kullandı.





Expressen'e göre, hala İsveç Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan İsveçli diplomat gazeteye gönderdiği bir elektronik posta mesajında, Rus temsilcilerle görüştüğünü kabul etti, ancak Tretyakov'un suçlamalarını "yanıltıcı" olarak niteledi.





Haberde, İsveç iç istihbarat servisi Sapo'nun İsveçli diplomatın faaliyetleri hakkında Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından bilgilendirildiği ve Savcı Tomas Lindstrand'ın 2002'de bir soruşturma başlattığı bilgisi de yer aldı.





İsveçli diplomat hakkında açılan soruşturmanın 3 ay sonra kapatıldığı belirtilen haberde, Savcı Lindstrand'ın gazeteye, "Bu olayın casusluk olarak değerlendirilmesi için nakledilen bilginin ulusal güvenliği tehlikeye sokuyor olması lazım. Bu olayda siyasi bilgilerin söz konusu olduğunu kanıtlamak çok zordu" açıklamasında bulunduğu kaydedildi.