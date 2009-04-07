Gizemli tünelden tarih çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gazete haberlerine konu olan Üsküdar'daki tünelin, Osmanlı döneminden kalma bir su galerisi olduğunun anlaşıldığını bildirdi.

Emniyet'ten yapılan yazılı açıklamada, dünkü bazı gazetelerde "Sır tünel", "İstanbul'un göbeğinde gizemli tünel" ve "Suikast tüneli mi?" başlıklı haberlere yer verildiği belirtildi.

Üsküdar'da Tantavi Viyadüğü çıkışındaki yeşil alanda izinsiz kazı yapıldığına dair bilgiler üzerine dün İSKİ uzmanlarıyla yürütülen araştırmada bu tünelin, Osmanlı döneminden kalma bir su galerisi olduğunun anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili araştırmaların sürdüğü bildirildi.