Gizemli para girişi 10 ayın zirvesinde

Şubat ayında Türkiye'ye 2 milyar 878 milyon dolarlık kaynağı belirsiz para girişi oldu.Türkiye'ye son 10 ayın en yüksek gizemli para girişi yaşandı.

NTV Para'da yer alan habere göre, Merkez Bankası verilerine göre, Şubat ayında net hata noksan kalemi 2 milyar 878 milyon dolar fazla verdi.

Ocak'ta 1,06 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para çıkışı olmuştu.

Kaynağı belirsiz para girişi böylece Nisan 2015'ten beri en yüksek düzeyde gerçekleşti.

Geçen yılın Ekim, Kasım ve Aralık aylarında net hata noksan kaleminde düşüş görülmüştü.