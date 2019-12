Gizemli adam New York'ta para dağıttı

5 saat bekleyen var

500 bin dolar daha dağıtacak

Adının Bill olduğu öğrenilen gizemli iyiliksever, New York'taki Times Square'de kurulan bir gişenin önünde sıfır derece civarındaki hava sıcaklığına rağmen sıraya geçenlere en az 50 dolar verdi.Kocaman güneş gözlükleri ve kafasına geçirdiği bone sayesinde tanınmayan Bill'in para dağıttığı gişenin üzerinde ''Can Kurtarma Gişesi'' yazıyor.Bill'in sözcüsü Drew Tybus, ''insanlara biraz para elde etmeleri için fırsat tanımak istedik. Herkesin ekonomik krizden etkilenen bir tanıdığı var. Hükümet nasıl şirket ve bankalara yardım ediyorsa, Bill de insanlara yardım etmek istiyor'' dedi.Bill'den para almak için sırada bekleyenler, sorunlarını bir kamera ve mikrofonla kuyrukta dolaşan kişiye anlatmak zorunda.Yüzlerce kişilik sırada 5 saate yakın bekledikten sonra Bill'den 50 dolar alan 25 yaşındaki Leon McNeill, 2 ay önce Macy mağazalarındaki işinden çıkarıldığını, aldığı paranın bir kısmını annesine vereceğini söyledi.''Annesinin can çekiştiğini'' söyleyen Mario isimli kişiye Bill 150 dolar verirken, eskiden Irak'ta savaştığını ve depresyona girdiğini söyleyen Curtis de 50 dolar aldı.Evsiz Juan Vasquez (45) de Bill'den aldığı 100 dolar nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, ''bunun sayesinde elbiselerimi yıkayabilir, biraz yiyecek ve sigara alabilirim. Bu, benim gibi hiçbir şeyi olmayan birisi için fazla'' dedi.Bill'in sözcüsü Tybus, bunun New York'taki son para dağıtımı olduğunu ve Bill'in bundan sonra Washington, Boston ve Philadelphia'da toplam 500 bin dolar dağıtacağını söyledi.Tybus, ''Bill kimliğini açıklamak istemiyor. Bunun çok riskli olduğunu düşünüyor. Herkes onun parası olduğunu biliyor o yüzden başına bir şeyler gelebilir. Ancak ona saldırmayı düşünenleri uyarayım. Gişenin çevresinde gördükleriniz sivil korumalar ve silahlılar'' diye konuştu.