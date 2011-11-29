-Gizem'in cenazesi toprağa verildi BURSA (A.A) - 29.11.2011 - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen, hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Gizem Bera Yüksel'in cenazesi toprağa verildi. Gizem Bera Yüksel'in (11) cenazesi, önce Arapzade Mahallesi'ndeki evine getirildi. Evin önünde bekleyen annesi Ayla ve babası Salih Yüksel ile akrabaları ve komşuları gözyaşı döktü. Gizem'in tabutuna sarılarak uzun süre ağlayan aile fertleri çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Gizem'in cenazesi, burada dua okunmasının ardından Gazi Orhan Bey Camisi'ne getirildi.Cenaze namazına Gizem'in ailesi, yakınları, komşuları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze, namaz kılınmasının ardından Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dün saat 22.00 sıralarında, Arapzade Mahallesi'ndeki evlerinde ailesi tarafından banyoda baygın bulunan kardeşlerden İrem Sılay Yüksel (12) Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bursa'ya götürülerek Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılmış, Gizem Bera Yüksel (11) Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.