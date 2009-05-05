Gizem Güreşen yeniden Vakıfbank'ta



Vakıfbank Güneş Sigorta, Galatasaray'da forma giyen eski oyuncusu Gizem Güreşen'i renklerine bağladı.



Galatasaraylı milli voleybolcu Gizem Güreşen, Vakıfbank Güneş Sigorta'ya transfer oldu.



Bir dönem Marmaris Belediyespor, Türk Telekom ve Vakıfbank Güneş Sigorta forması da giyen ve geçen sezon Galatasaray'da oynayan Gizem Güreşen, yeni sezonda tekrar eski takımı Vakıfbank Güneş Sigorta için mücadele edecek.



Libero oynayan 1.78 boyundaki 22 yaşındaki başarılı voleybolcu, yaptığı açıklamada Vakıfbank Güneş Sigorta ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



