-GİZEM DOĞAN'IN ÖLDÜĞÜ AİLESİNE TEBLİĞ EDİLDİ ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Norveç'in başkenti Oslo yakınlarında bulunan Utöya adasında düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlere yapılan kimlik tespiti ve DNA testlerinin ardından, Türk asıllı Norveç vatandaşı Gizem Doğan'ın öldüğü ailesine tebliğ edildi. Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Hayati Güven, polis ekiplerinin Gizem'in öldüğünü ailesine tebliğ ettiğini bildirdi. Ailenin büyük üzüntü içinde olduğunu dile getiren Büyükelçi Güven, Gizem Doğan için cenaze töreninin Pazartesi günü saat 14.00'te, Trondheim'da Türk derneklerine ait camide yapılacağını ve burada defnedileceğini kaydetti.